Фонд развития Приаралья в 2018 году израсходует 247 миллиардов сумов

В январе 2017 года президент Узбекистана утвердил Государственную программу по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Фонд развития региона Приаралья при Министерстве финансов Республики Узбекистан в 2018 году планирует увеличить свой доход до 323,5 миллиарда сумов, говорится на сайте узбекистанского Минфина.

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В 2017 году доходы фонда составили 189,9 миллиарда сумов. Израсходовала же организация за прошедший год 123,5 миллиарда сумов.

Уточняется, что в 2017 году были проведены строительно-монтажные работы, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство всего по 167 объектам, в том числе по развитию системы водоснабжения и повышению доступа населения к чистой питьевой воде и услугам канализации.

Согласно утвержденным прогнозным показателям доходы фонда на 2018 год составят 323,5 миллиарда сумов, предварительные расходы — 246,9 миллиарда сумов.