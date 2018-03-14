Казахстан и Узбекистан увеличат товарооборот до 3 миллиардов долларов

На 17-м заседании межправительственной комиссии в Астане стороны подписали протокол и план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Казахстан и Узбекистан обсудили пути увеличения взаимной торговли, договорившись довести товарооборот до 3 миллиардов долларов в 2018 году в сравнении с 2 миллиардами долларов в 2017 году, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

В Астане состоялось 17-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном с участием сопредседателей комиссии — первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова.

Стороны отметили высокую динамику роста взаимной торговли. Товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 2 миллиарда долларов, что на 31,2% выше по сравнению с 2016 годом. Экспорт из Казахстана в Узбекистан в 2017 году вырос на 35%, составив 1,3 миллиарда долларов. Импорт из Узбекистана в Казахстан увеличился на 25,1% и составил 735,2 миллиона долларов.

"С учетом динамики развития торгово-экономического сотрудничества стороны договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 миллиардов в 2018 году и до 5 миллиардов к 2020 году", — говорится в пресс-релизе.

Стороны также договорились рассмотреть возможность строительства международного центра приграничного сотрудничества и транспортно-логистического центра ("сухого порта") на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана. Кроме того, в рамках заседания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в газовой отрасли. Достигнута договоренность о продолжении совместной работы по созданию технической возможности для транзитных поставок казахстанского газа через территорию Узбекистана на юг Казахстана.

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"В целях реализации достигнутых договоренностей до 1 сентября 2018 года ожидается подписание соответствующего соглашения. Также стороны выразили намерение исполнить обязательства по поставкам узбекского газа в рамках своп-операций", — говорится в пресс-релизе.

По итогам заседания подписаны протокол и план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане, а также ряд торгово-экономических соглашений.