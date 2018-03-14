17:34 14 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Флаги Узбекистана и Казахстана

Казахстан и Узбекистан увеличат товарооборот до 3 миллиардов долларов

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
14210

На 17-м заседании межправительственной комиссии в Астане стороны подписали протокол и план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Казахстан и Узбекистан обсудили пути увеличения взаимной торговли, договорившись довести товарооборот до 3 миллиардов долларов в 2018 году в сравнении с 2 миллиардами долларов в 2017 году, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев
CC BY-SA 3.0 / Wikipedia / Abay, Kazakh poet
Узбекистанцы будут изучать творчество казахского поэта Абая Кунанбаева
В Астане состоялось 17-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном с участием сопредседателей комиссии — первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова.

Стороны отметили высокую динамику роста взаимной торговли. Товарооборот между двумя странами в 2017 году составил 2 миллиарда долларов, что на 31,2% выше по сравнению с 2016 годом. Экспорт из Казахстана в Узбекистан в 2017 году вырос на 35%, составив 1,3 миллиарда долларов. Импорт из Узбекистана в Казахстан увеличился на 25,1% и составил 735,2 миллиона долларов.

"С учетом динамики развития торгово-экономического сотрудничества стороны договорились принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 миллиардов в 2018 году и до 5 миллиардов к 2020 году", — говорится в пресс-релизе.

Стороны также договорились рассмотреть возможность строительства международного центра приграничного сотрудничества и транспортно-логистического центра ("сухого порта") на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана. Кроме того, в рамках заседания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в газовой отрасли. Достигнута договоренность о продолжении совместной работы по созданию технической возможности для транзитных поставок казахстанского газа через территорию Узбекистана на юг Казахстана.

Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев
пресс-служба президента Казахстана
Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Казахстан
"В целях реализации достигнутых договоренностей до 1 сентября 2018 года ожидается подписание соответствующего соглашения. Также стороны выразили намерение исполнить обязательства по поставкам узбекского газа в рамках своп-операций", — говорится в пресс-релизе.

По итогам заседания подписаны протокол и план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане, а также ряд торгово-экономических соглашений.

Теги:
товарооборот, Экономика, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Винокуров во время награждения за победу в гонке Льеж - Бастонь - Льеж, архивное фото
    Отложенный суд

    Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

  • Сход лавины на ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинное заграждение

    В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"

  • Кадры одного из этапов подготовки к запуску спутника Azerspace
    Не мы это!

    Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.

  • Военнослужащий с ноутбуком, архивное фото
    Хакеру назло

    Белорусские и российские специалисты разрабатывают персональный компьютер, который будет оснащен защитой от кибершпионажа.

  • Юбилейный концерт ансамбля Амцабз
    Танец открытия

    Ансамбль абхазского танца "Амцабз" победил в Открытом Кубке Москвы и теперь поборется за право открытия первого матча Чемпионата мира в Ростове.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Мониторинг огня

    Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

  • Янис Урбанович на съезде партии Согласие
    "Латвии – конец!"

    Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Уйди, прошу!

    Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.

  • Социологический опрос
    Нет и нет

    Большинство граждан Молдовы выступает против идеи объединения с Румынией и переименования государственного языка с молдавского на румынский.

  • Депутат Европарламента Яна Тоом
    Неинтересный шпион

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила сомнение относительно причастности России к отравлению агента MI-6 Сергея Скрипаля.

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Александр Винокуров во время награждения за победу в гонке Льеж - Бастонь - Льеж, архивное фото
    Отложенный суд

    Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

  • Сход лавины на ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинное заграждение

    В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Стенд Узбекистана на выставке MITT в Москве
Туристические тренды на выставке MITT в Москве
Ветеринары выхаживают гималайского медвежонка
Первые шаги подкинутого к дверям охотнадзора в Приморье медвежонка
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054