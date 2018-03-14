Узбекистан поставит Таджикистану газа на 15 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан в текущем году поставит Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллиона долларов.
"Контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан подписан газораспределительными компаниями и предполагает импорт в Таджикистан 126 миллионов кубометров узбекского газа", — сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана.
Контракт по купле-продаже природного газа подписан главами ОАО "Таджиктрансгаз" и АО "Узтрансгаз" в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в начале марта.
Узбекистан будет продавать Таджикистану голубое топливо по цене 120 долларов за 1 тысячу кубометров.
Поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году. "В первую очередь газом будут обеспечены промышленные предприятия, потребность которых в этом виде топлива составляет от 350 до 800 миллионов кубометров в год", — добавили в Торгово-промышленной палате.