Узбекистан поставит Таджикистану газа на 15 миллионов долларов

Узбекистан будет продавать газ по цене 120 долларов за тысячу кубометров, общая сумма подписанных соглашений составила 620 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан в текущем году поставит Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллиона долларов.

"Контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан подписан газораспределительными компаниями и предполагает импорт в Таджикистан 126 миллионов кубометров узбекского газа", — сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана.

Контракт по купле-продаже природного газа подписан главами ОАО "Таджиктрансгаз" и АО "Узтрансгаз" в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в начале марта.

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Соглашение по поставкам газа стало одним из 16 документов, подписанных в ходе бизнес-форума, общая сумма подписанных соглашений составила 620 миллионов долларов.

Поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году. "В первую очередь газом будут обеспечены промышленные предприятия, потребность которых в этом виде топлива составляет от 350 до 800 миллионов кубометров в год", — добавили в Торгово-промышленной палате.