Узбекистан и Россия запустят автобусный рейс Ташкент — Нижний Новгород

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан и Россия в ближайшие несколько месяцев запустят первый межгосударственный автобусный маршрут по направлению Ташкент — Нижний Новгород, сообщает корреспондент Sputnik.

На первом этапе движение автобусов по этому направлению будет обеспечивать российская сторона. Сейчас Узбекское агентство автомобильного транспорта ведет переговоры со всеми заинтересованными перевозчиками и компетентными органами Российской Федерации.

"Мы намерены развивать автобусное сообщение и по другим направлениям в Россию. Рейсы будут открываться не только из Ташкента, но и из других городов, например, Бухары, Нукуса, Ургенча и Ферганской долины. Точную дату открытия движения автобусов до Нижнего Новгорода пока сложно назвать, это зависит не только от Узбекистана, но и от российской стороны. Но мы намерены урегулировать все вопросы в ближайшие несколько месяцев", — отметил корреспонденту Sputnik заместитель начальника агентства Шаалим Шавахабов.

Ранее о необходимости запуска подобных межгосударственных автобусных рейсов говорил президент Шавкат Мирзиёев. Это связано с тем, что трудовые мигранты из Узбекистана, отправляющиеся на заработки в РФ и Казахстан, чаще всего выбирают автобус из-за экономии средств на поездку.

При этом они пользуются услугами непроверенных частных и даже нелегальных перевозчиков, которые используют старую технику. Недавно одна из таких поездок закончилась трагедией, когда в Актюбинской области при пожаре в автобусе сгорели 52 гражданина Узбекистана, которые отправились на работу в РФ.

Напомним, что только в этом году республика намерена официально отправить в Россию свыше 50 тысяч мигрантов. Однако, если во второй половине года будет принят закон о рекрутинговой деятельности, это позволит значительно расширить организованный набор мигрантов за счет привлечения к процессу частных компаний.