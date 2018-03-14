Немецкий банк KfW выделит на развитие медицины Узбекистана 9 миллионов евро

Средства пойдут на поддержку эксплуатации, технического обслуживания и содержания медицинского оборудования, внедрение новых методов оказания медицинской помощи, клинических директив, стандартов надежного и экологически безопасного удаления медицинских отходов

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Банк развития KfW в рамках реализации третьей фазы программы "Здравоохранение" предоставит Узбекистану безвозмездно 9 миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным Госкоминвестиций, средства пойдут на поддержку эксплуатации, технического обслуживания и содержания медицинского оборудования, внедрение новых методов оказания медицинской помощи, клинических директив, стандартов надежного и экологически безопасного удаления медицинских отходов.

Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам переговоров между правительствами Республики Узбекистан и Федеративной Республики Германия летом прошлого года. Госкоминвестиций совместно с министерствами и ведомствами проработал проект договора о финансировании программы за счет средств правительства ФРГ в лице Банка развития KfW.

Сегодня, в среду, было подписано соглашение заместителем председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям, исполнительным директором Фонда реконструкции и развития Шухратом Вафаевым, начальником отдела здравоохранения Азии Банка KfW Амели Д'Суза и менеджером проекта Андреа Грайкар.

Отметим, что KfW является членом финансовой группы KfW Bankengruppe и отвечает за финансовое сотрудничество со странами-партнерами. Банк финансирует инвестиции и сопутствующие консультативные услуги и мероприятия по повышению квалификации в развивающихся странах и странах с переходной экономикой для оказания поддержки устойчивому развитию экономики, социальной инфраструктуры и природоохранных мероприятий.

В Узбекистане немецкий банк осуществляет деятельность с 1993 года. За это время объем финансирования достиг 268,5 миллиона евро. Реализуемые в республике мероприятия касаются таких направлений сотрудничества, как устойчивое развитие экономики и здравоохранение.