В Узбекистане за год автотранспортом перевезено свыше 1,04 млрд тонн грузов

В конце 2017 года Узбекистан предложил разработать и принять единую программу развития транспортных коммуникаций для стран Центральной Азии, это позволит более эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане в прошлом году автомобильным транспортом перевезено свыше 1,04 миллиарда тонн грузов, что больше на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает корреспондент Sputnik.

В свою очередь показатель по перевозке пассажиров превысил отметку в 5,5 миллиарда человек (рост на 2,3%). В целом же грузооборот составил 13,6 миллиарда тонно-километров, пассажирооборот — 117,1 миллиардов пассажиро-километров.

По словам заместителя начальника агентства "Узавтотранс" Шаалима Шавахабова, выступившего в среду на пресс-конференции в Ташкенте, если сравнивать показатели последних десяти лет работы автомобильного транспорта, то число перевезенных пассажиров в 2017 году возросло в 1,24 раза, а объем грузоперевозок — в 1,4 раза. Все это благодаря открытию новых маршрутов не только внутри страны, но и за ее пределами.

"Автомобильный транспорт является важной составной частью современной инфраструктуры, его устойчивое развитие — один из главных факторов роста экономики и интеграции республики, улучшения жизненного уровня населения. Удобное месторасположение, развитая логистика и высокий транзитный потенциал позволяют стране добиться многого в сфере автоперевозок", — отметил спикер.

Чиновник также добавил, что в Узбекистане на сегодня принят ряд льгот для создания условий субъектам предпринимательства, занятым в сфере автомобильного транспорта.

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Транспортный договор с Кыргызстаном вступил в силу

Так, например, полномочия по выдаче лицензий на право осуществления междугородных перевозок пассажиров и грузов переданы территориальным управлениям агентства. Сокращены три вида лицензируемой деятельности по автотранспорту, упрощен порядок переоформления разрешений на перевозку. Предприниматели получили право междугородных перевозок грузов при наличии лицензии с правом на международные перевозки.

Отдельное внимание, заметил Шавахабов, уделяется безопасности движения транспорта на дорогах. Для этого инспекторами "Узавтотранса" постоянно ведется контроль проведения предрейсового технического осмотра машин и медосмотр водителей. По данным ГУБДД МВД, это позволило снизить число ДТП в прошлом году на 2,2%, причем аварий со смертельным исходом — на 1,5%, с различной степенью тяжести — на 1,7%.

Напомним, что в конце 2017 года Узбекистан предложил разработать и принять единую программу развития транспортных коммуникаций для стран Центральной Азии. По мнению узбекской стороны, это позволит более эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона и обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры.