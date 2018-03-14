МВФ: экономика Узбекистана в ближайшие два года будет расти на уровне 5%

Миссия МВФ отметила кардинальные изменения во всех сферах, Узбекистан приступил к осуществлению реформ, отметили в фонде

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Узбекистана в 2018 и 2019 годах будет расти на уровне около 5%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Об этом стало известно по итогам визита делегации МВФ во главе с Альбертом Егерем в Узбекистан. Для сохранения этих показателей, подчеркивают специалисты фонда, будет необходима благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и продолжение осуществления экономических реформ.

Миссия МВФ в своем заявлении особо подчеркивает, что в Узбекистане налицо ощущаются кардинальные изменения во всех сферах, что признается внешними наблюдателями. Представители фонда отмечают высокую оценку, которую дает международное сообщество решительности руководства республики в проведении ключевых реформ по либерализации экономики.

Узбекистан, замечают в фонде, самым решительным образом приступил к осуществлению реформ, направленных на решение неотложных проблем, стоящих перед страной, прежде всего, проблемы нехватки рабочих мест.

Это, считают в организации, открывает для Узбекистана уникальную возможность, обусловленную демографическими факторами, реализовать свои устремления и в среднесрочной перспективе достичь статуса страны с уровнем доходов выше среднего.

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По заключению МВФ за смелым шагом по либерализации валютного рынка последовала первая волна преобразований, включая начало либерализации цен и совершенствование статистики.

Миссия МВФ также приветствовала принятые меры по либерализации и поэтапной отмене регулируемых цен, особенно повышению закупочных цен на зерно и хлопок-сырец, которые представляют собой важные шаги в устранении ценовых перекосов в экономике, формировании эффективных рыночных стимулов, обеспечении финансовой самостоятельности предприятий и фермерских хозяйств.

Эксперты фонда подчеркивают, что несмотря на рост инфляции, вызванный внедрением рыночного ценообразования на товары и услуги, в среднесрочной и долгосрочной перспективе корректировка цен является одним из самых важных факторов, без которого сложно добиться устойчивого развития экономики, сокращения неэффективных косвенных субсидий.

Миссия особо отмечает, что активно проводящий реформы Узбекистан также мог бы стать катализатором перемен и процветания в регионе. Учитывая большую численность населения и географическое положение, Узбекистан на протяжении всей истории являлся экономическим стержнем Центральной Азии.

Устойчивый ход преобразований, считают в МВФ, будет способствовать росту межрегиональной торговли, созданию региональных цепочек поставок, а также восстановлению взаимосвязанных региональных энергетических и транспортных сетей.