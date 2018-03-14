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МВФ: экономика Узбекистана в ближайшие два года будет расти на уровне 5%

© Sputnik/ Алексей Куденко
Экономика
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Миссия МВФ отметила кардинальные изменения во всех сферах, Узбекистан приступил к осуществлению реформ, отметили в фонде

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Узбекистана в 2018 и 2019 годах будет расти на уровне около 5%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Международный валютный фонд
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Об этом стало известно по итогам визита делегации МВФ во главе с Альбертом Егерем в Узбекистан. Для сохранения этих показателей, подчеркивают специалисты фонда, будет необходима благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и продолжение осуществления экономических реформ.

Миссия МВФ в своем заявлении особо подчеркивает, что в Узбекистане налицо ощущаются кардинальные изменения во всех сферах, что признается внешними наблюдателями. Представители фонда отмечают высокую оценку, которую дает международное сообщество решительности руководства республики в проведении ключевых реформ по либерализации экономики.

Узбекистан, замечают в фонде, самым решительным образом приступил к осуществлению реформ, направленных на решение неотложных проблем, стоящих перед страной, прежде всего, проблемы нехватки рабочих мест.

Это, считают в организации, открывает для Узбекистана уникальную возможность, обусловленную демографическими факторами, реализовать свои устремления и в среднесрочной перспективе достичь статуса страны с уровнем доходов выше среднего.

Международный валютный фонд
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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По заключению МВФ за смелым шагом по либерализации валютного рынка последовала первая волна преобразований, включая начало либерализации цен и совершенствование статистики.

Миссия МВФ также приветствовала принятые меры по либерализации и поэтапной отмене регулируемых цен, особенно повышению закупочных цен на зерно и хлопок-сырец, которые представляют собой важные шаги в устранении ценовых перекосов в экономике, формировании эффективных рыночных стимулов, обеспечении финансовой самостоятельности предприятий и фермерских хозяйств.

Эксперты фонда подчеркивают, что несмотря на рост инфляции, вызванный внедрением рыночного ценообразования на товары и услуги, в среднесрочной и долгосрочной перспективе корректировка цен является одним из самых важных факторов, без которого сложно добиться устойчивого развития экономики, сокращения неэффективных косвенных субсидий.

Калькулятор и очки, график планирования экономики
© Flickr/ Ken Teegardin
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Миссия особо отмечает, что активно проводящий реформы Узбекистан также мог бы стать катализатором перемен и процветания в регионе. Учитывая большую численность населения и географическое положение, Узбекистан на протяжении всей истории являлся экономическим стержнем Центральной Азии.

Устойчивый ход преобразований, считают в МВФ, будет способствовать росту межрегиональной торговли, созданию региональных цепочек поставок, а также восстановлению взаимосвязанных региональных энергетических и транспортных сетей.

Теги:
Экономика, Международный валютный фонд, Узбекистан



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