МВФ: экономика Узбекистана в ближайшие два года будет расти на уровне 5%

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Узбекистана в 2018 и 2019 годах будет расти на уровне около 5%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Миссия МВФ в своем заявлении особо подчеркивает, что в Узбекистане налицо ощущаются кардинальные изменения во всех сферах, что признается внешними наблюдателями. Представители фонда отмечают высокую оценку, которую дает международное сообщество решительности руководства республики в проведении ключевых реформ по либерализации экономики.
Узбекистан, замечают в фонде, самым решительным образом приступил к осуществлению реформ, направленных на решение неотложных проблем, стоящих перед страной, прежде всего, проблемы нехватки рабочих мест.
Это, считают в организации, открывает для Узбекистана уникальную возможность, обусловленную демографическими факторами, реализовать свои устремления и в среднесрочной перспективе достичь статуса страны с уровнем доходов выше среднего.
Миссия МВФ также приветствовала принятые меры по либерализации и поэтапной отмене регулируемых цен, особенно повышению закупочных цен на зерно и хлопок-сырец, которые представляют собой важные шаги в устранении ценовых перекосов в экономике, формировании эффективных рыночных стимулов, обеспечении финансовой самостоятельности предприятий и фермерских хозяйств.
Эксперты фонда подчеркивают, что несмотря на рост инфляции, вызванный внедрением рыночного ценообразования на товары и услуги, в среднесрочной и долгосрочной перспективе корректировка цен является одним из самых важных факторов, без которого сложно добиться устойчивого развития экономики, сокращения неэффективных косвенных субсидий.
Устойчивый ход преобразований, считают в МВФ, будет способствовать росту межрегиональной торговли, созданию региональных цепочек поставок, а также восстановлению взаимосвязанных региональных энергетических и транспортных сетей.