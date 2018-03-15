15:47 15 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели встречу

"Невозможный прорыв" и другие темы, которые обсудили Мирзиёев и Назарбаев

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (8)
18210

В Астане началась рабочая встреча президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Встречи лидеров стран Центральной Азии не повлияют на отношения этих стран с такими крупными партнерами, как Россия и Китай, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Флаги Узбекистана и Казахстана
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Казахстан и Узбекистан увеличат товарооборот до 3 миллиардов долларов
Глава Казахстана встретился в четверг с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Только по железной дороге мы с вами на 44% товарооборот увеличили. Это только за год", — сказал Мирзиёев.

"Невозможный прорыв", — отметил Назарбаев, пишет Sputnik Казахстан.

"Да, это невозможный прорыв. Это идет с первых дней независимости наших стран Центральной Азии — вы всегда были сторонником интеграции. Всегда во всех встречах вы говорили, что мы должны встречаться, интегрироваться, обмениваться, что должны быть торгово-экономические отношения, гуманитарная составляющая", — продолжил президент Узбекистана.

Назарбаев в свою очередь отметил, что страны Центральной Азии должны решать свои вопросы без привлечения третьих сторон.

Самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
© Официальный сайт президента Кыргызстана
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан
"Ожидается еще встреча по Афганистану, потом туркменский президент по Аралу предложил. Здесь и Кыргызстан есть, поэтому в этом году еще много таких площадок, где мы будем встречаться. Конечно, у нас есть два больших партнера, соседа — Россия и Китай. Всегда мы с ними будем вместе работать, все договоренности остаются в силе. Некоторые наши страны в ЕврАзЭС, некоторые в ОДКБ, некоторые нет, но это неважно", — добавил глава Казахстана.

В четверг в Астане пройдет рабочая встреча глав государств Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что Туркменистан представит председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.

Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (8)
Теги:
товарооборот, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Капельницы во время операции
    Орган на продажу

    Служба государственной безопасности Азербайджана задержала преступную группу, вынуждавшую жителей республики продавать свои органы.

  • Молочная продукция
    Конец "войне"

    Россия и Беларусь подписали дорожную карту, призванную положить конец "молочным войнам" – запрет на поставки молочной продукции вводиться не будет.

  • Презентация книги А.С. Пушкина Евгений Онегин в переводе на абхазский
    Самых честных правил…

    О том, как роман в стихах "Евгений Онегин" А.С. Пушкина переводили на абхазский язык и почему не переиздавали с конца 60-х, в материале Sputnik.

  • Арменикум
    Не помогло

    В Армении задумались о закрытии медцентра "Арменикум", где разрабатывался одноименный препарат, который в конце 90-х рассматривали как спасение от СПИДа.

  • На границе Латвии и России
    Заборное мышление

    Государственная пограничная охрана Латвии запросит у правительства еще денег на строительство дополнительных 100 километров забора на границе с Россией.

  • Cклады FL Technics группы компаний Avia Solutions Group
    Опасные связи

    Депутаты литовского сейма заподозрили компанию Avia Solutions Group и аффилированные с ней структуры в связях с российским правительством.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Высокая восточная мода: показ бренда Mursak в Москве
Что казахстанцы знают об Узбекистане
Плов, Самарканд, Мирзиёев: что казахстанцы знают об Узбекистане
Итоги встречи Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева в Душанбе
С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054