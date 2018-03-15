"Невозможный прорыв" и другие темы, которые обсудили Мирзиёев и Назарбаев

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Встречи лидеров стран Центральной Азии не повлияют на отношения этих стран с такими крупными партнерами, как Россия и Китай, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Только по железной дороге мы с вами на 44% товарооборот увеличили. Это только за год", — сказал Мирзиёев.
"Невозможный прорыв", — отметил Назарбаев, пишет Sputnik Казахстан.
"Да, это невозможный прорыв. Это идет с первых дней независимости наших стран Центральной Азии — вы всегда были сторонником интеграции. Всегда во всех встречах вы говорили, что мы должны встречаться, интегрироваться, обмениваться, что должны быть торгово-экономические отношения, гуманитарная составляющая", — продолжил президент Узбекистана.
Назарбаев в свою очередь отметил, что страны Центральной Азии должны решать свои вопросы без привлечения третьих сторон.
В четверг в Астане пройдет рабочая встреча глав государств Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ожидается, что Туркменистан представит председатель меджлиса Акджа Нурбердыева.