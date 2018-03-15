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IT-система

"Дочка" Beeline Uzbekistan начнет экспорт IT в страны СНГ

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Экономика
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Только в 2018 году компания намерена заключить экспортные контракты более чем на полмиллиона долларов

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Дочернее предприятие Beeline Uzbekistan — компания BeeLab, которая на днях стала резидентом инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC), начнет экспорт IT-продукции и услуг в Армению, Грузию, Казахстан, Россию и Таджикистан.

Клиентка рассматривает брошюру в офисе компании Билайн. Архивное фото
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BeeLab является своего рода стартапом Unitel ("дочка" холдинга VEON Ltd, прежнее название — Vimpelcom Ltd, в Узбекистане). Она создана специально для того, чтобы усилить позиции Узбекистана на глобальном IT-рынке. По сути, международная группа компаний VEON решила расширить свой инвестиционный портфель, активизировав свою деятельность в рамках телеком-индустрии Узбекистана за счет экспорта технологичных услуг.

Только в 2018 году компания намерена заключить экспортные контракты более чем на полмиллиона долларов. Это связано с тем, что с 1 апреля она начнет работать в новых условиях, используя льготы и преференции в рамках резидентского членства в MUIC.

По словам генерального директора BeeLab Константина Пака, новая компания будет предоставлять услуги по тестированию и поддержке ПО, а также мониторингу и разработке нового функционала на экспорт в страны СНГ. Сейчас она уже частично обслуживает бизнес-единицы VEON Ltd "Евразия" и "Россия". В перспективе компания планирует расширить список стран и перечень услуг.

"Статус резидента позволяет получить существенные преференции. Это даст возможность дальнейшего ускоренного развития компании. При этом уже сегодня в BeeLab работает команда из 80 человек. Стоит отметить, что обслуживание таких больших компаний, как ПАО "ВымпелКом" и Beeline Kazakhstan, не только дает возможность развития отрасли, но и повышает экспертную привлекательность республики на других рынках, создавая Узбекистану имидж быстрорастущего IT-хаба", — отметил Пак.

Информационные технологии
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Руководство Mirzo Ulugbek Innovation Center, в свою очередь, отметило, что подобная практика иностранных инвестиций открывает новые возможности для экономики Узбекистана.

В рамках вручения свидетельств о присвоении статуса резидента представителям IT-компаний директор MUIC Фарход Ибрагимов заявил, что центр делает большие ставки на экспорт.

"Экспорт IT-услуг и продуктов — один из важнейших приоритетов работы центра. Мы продолжим налаживать сотрудничество с иностранными инвесторами, а также крупными локальными представительствами, так как видим в этом отличные перспективы для наращивания экспортного потенциала. Созданные в республике условия значительно повлияют на конкурентные преимущества наших компаний за рубежом и позволят им значительно расширить экспортные линейки IT-продуктов и услуг", — отметил Ибрагимов.

По его словам, центру прежде всего важно, чтобы резиденты не просто пользовались льготами и преференциями, но и наращивали свои обороты, инвестируя в экономику Узбекистана.

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Теги:
IT-технологии, Beeline Uzbekistan, Mirzo Ulugbek Innovation Center, Beeline, Unitel, СНГ



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