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Бобы (маш)

Узбекистан экспортировал в Афганистан бобовых на два миллиона долларов

© Sputnik/ Владимир Песня
Экономика
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Нут, фасоль и маш под брендом UzTrade экспортированы в торговый дом города Мазари-Шариф республики Афганистан

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Компания UzTrade осуществила экспорт в Афганистан бобовых культур более чем на два миллиона долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Груз был впервые отправлен в специальной маркированной упаковке Made in Uzbekistan для повышения узнаваемости узбекской продукции.

"Сборный груз из маша, фасоли и нута с товарным знаком UzTrade и обозначением Made in Uzbekistan экспортирован в торговый дом компании в городе Мазари-Шариф Исламской Республики Афганистан. Общая сумма контрактации между UzTrade и афганскими компаниями составила более двух миллионов долларов", — прокомментировал главный специалист АО UzTrade Бекзод Холиков.

По его словам, в ближайшее время также запланирована отгрузка первой партии маша в объеме 48 тонн в адрес нового торгового дома во Франции — UzFranceTrade.

Ранее компанией UzTrade были заключены контракты на поставку бобовой продукции в страны Юго-Восточной Азии, на основании чего был произведен экспорт в Индонезию, Малайзию и Вьетнам.

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UzTrade — это коммерческая организация, основанная в системе Министерства внешней торговли Узбекистана. Ее ключевая задача — расширение экспортного потенциала страны путем всесторонней поддержи предпринимателей, вовлеченных в экспортную деятельность, повышение конкурентоспособности продукции и развитие бизнес-среды в целом.

Компания обладает развитой внешнеторговой инфраструктурой. Для продвижения на экспорт узбекской продукции компания открыла и продолжает открывать торговые дома за рубежом.

Теги:
Экспорт, нут, фасоль, маш, бобы, Афганистан, Узбекистан



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