В Узбекистане более чем в три раза увеличат выплаты по автостраховке

Установленный сейчас размер компенсационный выплаты в 12 миллионов сумов (около полутора тысяч долларов) не позволяет в достаточной мере покрывать расходы и понесенные убытки автовладельцев

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Узбекистане планируют более чем в три раза увеличить выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), сообщает корреспондент Sputnik.

Установленный сейчас размер компенсационный выплаты в 12 миллионов сумов (около полутора тысяч долларов) не позволяет в достаточной мере покрывать расходы и понесенные убытки автовладельцев.

Кроме того, это один из самых низких показателей в СНГ. Например, в России эта сумма превышает 13 тысяч долларов, в Беларуси — 12 тысяч долларов, в Казахстане — 16 тысяч долларов, Азербайджане — 7 тысяч долларов.

"С тех пор, как был принят закон об ОСАГО, прошло уже достаточно времени. Многое изменилось в нашей стране и этой сфере. В частности, за это время цены на услуги по ремонту и восстановлению авто, запасные части транспортных средств и медицинские услуги значительно возросли. Поэтому предлагается довести размер страховой выплаты до 40 миллионов сумов", — отметил корреспонденту Sputnik директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.

По его словам, рост страховой суммы позволит повысить экономическую рентабельность обязательного страхования и увеличить материальную защищенность потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, заметил он, увеличение стоимости не будет переложено на обычных граждан, для них цена полиса ОСАГО вырастет незначительно.

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Напомним, что закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" был принят в апреле 2008 года. В нем оговаривается, что владелец должен застраховать авто не позднее чем через 10 дней с момента получения права на владение транспортным средством. Договор обязательного страхования заключается сроком на один год.

Сегодня в стране обсуждается вопрос по внедрению упрощенной системы оформления ДТП, или так называемого европротокола, который позволит оформлять документы для получения страховки без вызова инспекторов УБДД.