13:23 16 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобильная трасса в Ташкенте

В Узбекистане более чем в три раза увеличат выплаты по автостраховке

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
15010

Установленный сейчас размер компенсационный выплаты в 12 миллионов сумов (около полутора тысяч долларов) не позволяет в достаточной мере покрывать расходы и понесенные убытки автовладельцев

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Узбекистане планируют более чем в три раза увеличить выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), сообщает корреспондент Sputnik.

Установленный сейчас размер компенсационный выплаты в 12 миллионов сумов (около полутора тысяч долларов) не позволяет в достаточной мере покрывать расходы и понесенные убытки автовладельцев.

Кроме того, это один из самых низких показателей в СНГ. Например, в России эта сумма превышает 13 тысяч долларов, в Беларуси — 12 тысяч долларов, в Казахстане — 16 тысяч долларов, Азербайджане — 7 тысяч долларов.

"С тех пор, как был принят закон об ОСАГО, прошло уже достаточно времени. Многое изменилось в нашей стране и этой сфере. В частности, за это время цены на услуги по ремонту и восстановлению авто, запасные части транспортных средств и медицинские услуги значительно возросли. Поэтому предлагается довести размер страховой выплаты до 40 миллионов сумов", — отметил корреспонденту Sputnik директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.

По его словам, рост страховой суммы позволит повысить экономическую рентабельность обязательного страхования и увеличить материальную защищенность потерпевшего при дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, заметил он, увеличение стоимости не будет переложено на обычных граждан, для них цена полиса ОСАГО вырастет незначительно.

Фуры выстроились в очередь на границе
© Sputnik. Виктор Толочко, Сергей Пушкин
В Узбекистане за год автотранспортом перевезено свыше 1 миллиарда тонн грузов
Напомним, что закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" был принят в апреле 2008 года. В нем оговаривается, что владелец должен застраховать авто не позднее чем через 10 дней с момента получения права на владение транспортным средством. Договор обязательного страхования заключается сроком на один год.

Сегодня в стране обсуждается вопрос по внедрению упрощенной системы оформления ДТП, или так называемого европротокола, который позволит оформлять документы для получения страховки без вызова инспекторов УБДД.

Теги:
СНГ, Автодорожный транспорт, Дорожное движение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Шаварш Кочарян
    Армяно-турецкий разрыв

    Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Высокая восточная мода: показ бренда Mursak в Москве
Таджики и узбеки благодарят власти за открытие границы
"Благодарим наших президентов": узбеки и таджики рады открытию границы
Самые необычные профессии президентов разных стран
Резюме президента: самые необычные профессии глав государств

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054