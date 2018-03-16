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Узбекистан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Стороны также обсудили предстоящий в конце марта 2018 года визит делегации Министерства экономики Турецкой Республики для проведения консультаций по перспективам расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан и Турция готовят к подписанию соглашение о преференциальной торговле, сообщает корреспондент Sputnik.

Детали этого документа были обсуждены в ходе прошедших накануне в Стамбуле переговоров между представителями Министерства внешней торговли Узбекистана и Министерства экономики Турецкой Республики.

"В случае подписания документа оба государства смогут предоставить друг другу более благоприятный по сравнению с третьими странами режим, основанный на преимуществах в виде снижения таможенных пошлин и других преференций", — отметили в министерстве.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы по проведению очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией в апреле 2018 года.

Самолет Airbus A319 авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Turkish airlines запускает полеты из Стамбула в Самарканд
Стороны также обсудили предстоящий в конце марта 2018 года визит делегации Министерства экономики Турецкой Республики для проведения консультаций по перспективам расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Турция является одним из важных торговых партнеров Узбекистана. В 2016 году объем товарооборота достиг 1,2 миллиарда долларов, увеличившись на 29%. В стране действует около 500 турецких фирм и компаний. Однако эти цифры не отражают имеющийся потенциал, у стран есть достаточно возможностей для повышения в ближайшие годы объема товарооборота в два раза.

На днях также были подписаны документы, позволяющие впервые организованно отправлять узбекских мигрантов в Турцию. В частности, это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкой компанией Тayga group.

Теги:
Торговля, Турция, Узбекистан



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