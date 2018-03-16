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Продажа сухофруктов

Узбекистан отправит в США сушеных плодоовощей на полмиллиона долларов

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Экономика
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Договоренности о поставках данной продукции были достигнуты в прошлом году в ходе визита Шавката Мирзиёева в США

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Компания UzTrade при Министерстве внешней торговли заключила с американской Golden Natural Product Inc. контракт на поставку сушеной плодоовощной продукции на полмиллиона долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

"Первая партия сухофруктов от отечественной марки UzKand производства совместного предприятия Best Tastes Technology уже отправилась в США", — отметили в министерстве.

На днях также запланировано экспортировать в США 23 тонны знаменитого хорезмского риса сорта "Лазер", произведенного предприятием Khonqa Express Export.

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Напомним, что UzTrade занимается расширением экспортного потенциала Узбекистана. Компания обладает развитой внешнеторговой инфраструктурой. Для продвижения на экспорт отечественной продукции за рубежом были открыты специализированные торговые дома UzTrade.

География экспорта распространяется на Азербайджан, Афганистан, Белоруссию, Болгарию, Вьетнам, Израиль, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, ОАЭ, Пакистан, Польшу, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Украину, Францию, Чили, Чехию и Японию.

Товарооборот между Узбекистаном и США в 2016 году увеличился в 1,7 раза — до 453,8 миллиона долларов (около 2% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана). Объем инвестиций американских компаний в экономику республики составил около 600 миллионов долларов. На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют деятельность более 160 предприятий с участием компаний США.

Теги:
плодоовощная продукция, UzTrade, Министерство внешней торговли Узбекистана, Шавкат Мирзиёев



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