"Трансмашхолдинг" планирует поставлять локомотивы в Узбекистан

Речь идет о тестовой партии в 2018 году и дальнейших поставках, если первая будет успешна

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) обсуждает поставки железнодорожной техники в Узбекистан и в Казахстан, сообщает РИА Новости.

Предприятие планирует поставить Казахстану более тысячи пассажирских вагонов в течение 10 лет и купить там предприятие, сообщил журналистам генеральный директор компании Кирилл Липа.

По его словам, ТМХ обсуждает поставки железнодорожной техники в Узбекистан и в Казахстан. В частности, в Узбекистан компания планирует поставлять локомотивы. Речь идет о тестовой партии в 2018 году и дальнейших поставках, если первая будет успешна.

"Пассажирские вагоны (в Казахстан — ред.). Контракт в этом году, а исполнение контракта — в течение 10 лет. Там очень большой объем, больше тысячи единиц. Мы купим местное предприятие "Тулпар-Тальго", — сообщил Липа в пятницу.

Сумму сделки по покупке предприятия он называть не стал. Закрыть сделку, добавил он, компания планирует в первом полугодии.