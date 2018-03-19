12:39 19 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Машинный зал тепловой станции

Замминистра: Узбекистану необходима концепция рационального энергопользования

© Sputnik/ Сергей Кузнецов
Экономика
Получить короткую ссылку
60 0 0

Заместитель министра инновационного развития Шерзод Шерматов посетовал, что в республике неэффективно используется доступная энергия

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Узбекистан должен разработать долгосрочные концепции рационального использования энергоресурсов, а также энергоэффективности при строительстве и эксплуатации объектов, заявил заместитель министра инновационного развития Шерзод Шерматов.

Города мира. Ташкент
© Sputnik/ Алексей Бабушкин
Власти Узбекистана внедрят инновации в градостроительство и ЖКХ
По его словам, сегодня республика крайне неэффективно тратит свои энергоресурсы при производстве продукции.

"Вдобавок к тому, что у нас доступной энергии на душу населения не очень много, мы, оказывается, еще и неэффективно ею пользуемся. Для производства товаров и услуг на 1000 долларов мы используем почти в пять раз больше энергии, чем, например, Швейцария или Сингапур, в три раза больше европейских стран и два раза, чем в среднем в мире. И это по PPP (по паритету покупательской способности) и данным 2013 года, т.е. гораздо раньше либерализации валюты", — отметил Шерматов на своей странице в Facebook.

По его мнению, реальное положение дел и соответственно разница энергоэффективности между этими странами и Узбекистаном гораздо хуже, так как рыночный курс резко отличается от курса по PPP.

Он также добавил, что даже один из самых богатых университетов мира — Йельский, где он в свое время проходил обучение, очень внимательно относится к экономии энергии.

Аудитории учебного заведения, заметил он, оборудованы сенсорами движения, и если в них никого не остается, то свет автоматически отключатся. Кроме того, в библиотеках освещение между рядами книжных полок работает по принципу таймера: нажимаете — и свет включается только на определенное время, необходимое для поиска книги.

Отработанное ядерное топливо
© Sputnik/ Александр Кондратюк
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в области атомной энергетики
"У нас до сих пор этому почти никто не уделяет достаточного внимания. Многие даже крупные проектные институты до сих пор не понимают концепцию Green building и сразу оговаривают, что это ведет к завышению стоимости строительства. Необходимо разрабатывать долгосрочные концепции рационального использования энергоресурсов, а также энергоэффективности при строительстве и эксплуатации объектов. А для этого нужны высококвалифицированные специалисты не только в нашем министерстве, но и в соответствующих госорганах", — заключил Шерзод Шерматов.

Напомним, что на днях Министерство инновационного развития Узбекистана приступило к разработке концепции инновационного развития градостроительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Для работы над проектом концепции приглашены специалисты градостроительной отрасли, сотрудники научно-исследовательских институтов, частных архитектурных бюро, преподаватели профильных вузов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Пожилые люди тоже наслаждаются выходными, греются под ярким осенним солнцем
    Рассекреченная старость

    Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае
На Земле и даже в космосе: выборы российского лидера в фотографиях
ЦИК объявляет официальные предварительные результаты выборов президента РФ
LIVE- Прямое включение из Центризбиркома России о результатах выборов президента
Досрочное голосование военнослужащих в Севастополе
Президентские выборы в России: как проголосовала страна

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054