Замминистра: Узбекистану необходима концепция рационального энергопользования

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Узбекистан должен разработать долгосрочные концепции рационального использования энергоресурсов, а также энергоэффективности при строительстве и эксплуатации объектов, заявил заместитель министра инновационного развития Шерзод Шерматов.

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По его словам, сегодня республика крайне неэффективно тратит свои энергоресурсы при производстве продукции.

"Вдобавок к тому, что у нас доступной энергии на душу населения не очень много, мы, оказывается, еще и неэффективно ею пользуемся. Для производства товаров и услуг на 1000 долларов мы используем почти в пять раз больше энергии, чем, например, Швейцария или Сингапур, в три раза больше европейских стран и два раза, чем в среднем в мире. И это по PPP (по паритету покупательской способности) и данным 2013 года, т.е. гораздо раньше либерализации валюты", — отметил Шерматов на своей странице в Facebook.

По его мнению, реальное положение дел и соответственно разница энергоэффективности между этими странами и Узбекистаном гораздо хуже, так как рыночный курс резко отличается от курса по PPP.

Он также добавил, что даже один из самых богатых университетов мира — Йельский, где он в свое время проходил обучение, очень внимательно относится к экономии энергии.

Аудитории учебного заведения, заметил он, оборудованы сенсорами движения, и если в них никого не остается, то свет автоматически отключатся. Кроме того, в библиотеках освещение между рядами книжных полок работает по принципу таймера: нажимаете — и свет включается только на определенное время, необходимое для поиска книги.

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"У нас до сих пор этому почти никто не уделяет достаточного внимания. Многие даже крупные проектные институты до сих пор не понимают концепцию Green building и сразу оговаривают, что это ведет к завышению стоимости строительства. Необходимо разрабатывать долгосрочные концепции рационального использования энергоресурсов, а также энергоэффективности при строительстве и эксплуатации объектов. А для этого нужны высококвалифицированные специалисты не только в нашем министерстве, но и в соответствующих госорганах", — заключил Шерзод Шерматов.

Напомним, что на днях Министерство инновационного развития Узбекистана приступило к разработке концепции инновационного развития градостроительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

Для работы над проектом концепции приглашены специалисты градостроительной отрасли, сотрудники научно-исследовательских институтов, частных архитектурных бюро, преподаватели профильных вузов.