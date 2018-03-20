Германия займется строительством платных дорог в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Немецкая компания GP Papenburg AG может заняться строительством платных дорог в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Немецкая компания уже имеет успешный опыт работы в странах СНГ. В течение последних нескольких лет она реализовала ряд проектов по строительству автомагистральных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах.
В республике немцы успешно завершили проект по строительству 50-километрового автобана с цементобетонным покрытием на одном из участков международной трассы Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу общей стоимостью свыше 66 миллионов евро.
По данным Sputnik, правительство республики сегодня активно обсуждает проекты по строительству платных дорог, первая из которых может появиться уже в 2020 году. Единственная проблема в этом направлении — отсутствие необходимой законодательной базы.
Опрос
- Да, нужны современные скоростные магистрали, особенно на туристических маршрутах35.7% (187)
- Нет, нужно строить бесплатные дороги и приводить в порядок уже существующие33.7% (177)
- Несколько платных магистралей нужно, но главное, чтобы были приемлемые альтернативы21.3% (112)
- Пока сложно сказать, все будет зависеть от качество дорог и их стоимости9.3% (49)
Первая платная дорога может пройти из Ташкента до Бухары через Самарканд. Это будет отдельный автобан, параллельный уже существующему. Среди его основных преимуществ — передвижение на большей скорости, нежели это установлено на обычных трассах.
Кроме того, стороны в ходе переговоров обсудили возможность создания совместного предприятия, которое займется выпуском асфальтосмесительных установок "Тельтомат" и запасных частей к ним, а также ремонтом специальной техники и регенерацией асфальтобетонных покрытий.
Во время встречи глава германской компании выразил готовность организовать обучение узбекских специалистов сборке комплексов асфальтосместительных заводов с выездом в Германию.