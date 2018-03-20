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Платный участок скоростной трассы

Германия займется строительством платных дорог в Узбекистане

© Sputnik/ Александр Вильф
Экономика
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Немецкая компания уже реализовала ряд проектов по строительству автомагистральных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Немецкая компания GP Papenburg AG может заняться строительством платных дорог в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пункт контроля на платной автодороге
© Sputnik/ Александр Вильф
Платные дороги в Узбекистане появятся уже к 2020 году
На днях в Ташкенте прошли переговоры главы Госкомавтодора Абдурахмона Абдувалиева и председателя правления немецкой компании Гюнтера Папенбурга. Стороны обсудили возможность участия GP Papenburg AG в строительстве автодорог в Узбекистане на принципах государственно-частного партнерства.

Немецкая компания уже имеет успешный опыт работы в странах СНГ. В течение последних нескольких лет она реализовала ряд проектов по строительству автомагистральных дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах.

В республике немцы успешно завершили проект по строительству 50-километрового автобана с цементобетонным покрытием на одном из участков международной трассы Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу общей стоимостью свыше 66 миллионов евро.

По данным Sputnik, правительство республики сегодня активно обсуждает проекты по строительству платных дорог, первая из которых может появиться уже в 2020 году. Единственная проблема в этом направлении — отсутствие необходимой законодательной базы.

Опрос

Нужны ли в Узбекистане платные автодороги?
  • Да, нужны современные скоростные магистрали, особенно на туристических маршрутах
    35.7% (187)
  • Нет, нужно строить бесплатные дороги и приводить в порядок уже существующие
    33.7% (177)
  • Несколько платных магистралей нужно, но главное, чтобы были приемлемые альтернативы
    21.3% (112)
  • Пока сложно сказать, все будет зависеть от качество дорог и их стоимости
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Однако на днях первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев заявил, что закон "О государственно-частном партнерстве" будет готов до середины 2018 года.

Первая платная дорога может пройти из Ташкента до Бухары через Самарканд. Это будет отдельный автобан, параллельный уже существующему. Среди его основных преимуществ — передвижение на большей скорости, нежели это установлено на обычных трассах.

Кроме того, стороны в ходе переговоров обсудили возможность создания совместного предприятия, которое займется выпуском асфальтосмесительных установок "Тельтомат" и запасных частей к ним, а также ремонтом специальной техники и регенерацией асфальтобетонных покрытий.

Во время встречи глава германской компании выразил готовность организовать обучение узбекских специалистов сборке комплексов асфальтосместительных заводов с выездом в Германию.




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