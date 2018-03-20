Бензин, Wi-Fi и медные трубы: в Ташкенте открылась первая заправка "Лукойла"

На заправке автолюбители смогут выпить горячий кофе с выпечкой, а также бесплатно зайти в интернет

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. "Лукойл" открыл первую автозаправочную станцию в Узбекистане, розничную реализацию бензина и дизельного топлива осуществляет "дочка" компании — ООО "Лукойл Узнефтепродукт", сообщила пресс-служба "Лукойла".

Отмечается, что вся линейка продуктов на станции соответствует европейскому стандарту евро-5.

"Это первая АЗС "Лукойла" в Узбекистане, как и в целом в регионе Центральной Азии. Компания оценит перспективы развития сети", — цитирует пресс-служба компании слова вице-президента по реализации нефтепродуктов Олега Пашаева.

© lukoil.ru Лукойл открыл первую АЗС в Узбекистане

К услугам автолюбителей: уютное кафе с горячей ароматной выпечкой и кофе, товары в дорогу. Клиентам АЗС предоставляется бесплатный доступ в интернет через сеть Wi-Fi.

"Лукойл" — публичная вертикально интегрированная нефтегазовая компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.