На Алмалыкском заводе начались работы по введению в строй Ешлик II

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область), монопольный производитель меди в Узбекистане, планирует к 2021 году ввести в строй месторождение меди Ешлик II.
"Реализация проекта началась. В целях ускорения все строительные работы планируется завершить к 2021 году, а в 2022-м — вывести подземный рудник на проектную мощность", — говорится в сообщении. По данным АГМК, геологические запасы Ешлик II составляют свыше 60 миллионов тонн руды, срок его эксплуатации составит более 30 лет.
В настоящий момент разрабатывается ТЭО проекта, параллельно с этим ведутся вскрышные, горно-капитальные и строительно-монтажные работы на месторождении, сообщает комбинат. По данным пресс-службы, АГМК в настоящий момент проводит отбор технических предложений иностранных компаний на проведение на месторождении вскрытия вертикального ствола глубиной 750 метров. Финансирование осуществляется за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в объеме 350 миллионов долларов, узбекских банков и собственных средств АГМК.
Сырьевой базой АГМК сегодня являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд Уч-Кулач (Джизакская область), а также месторождение полиметаллических руд Хандиза в Кашкадарьинской области на юге страны. Комбинат выпускает рафинированную медь, цинк, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.