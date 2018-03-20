На Алмалыкском заводе начались работы по введению в строй Ешлик II

Реализация проекта по добыче до двух миллионов тонн руды ежегодно началась на АГМК, сейчас проводится отбор технических предложений на проведение на месторождении вскрытия вертикального ствола глубиной 750 метров

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область), монопольный производитель меди в Узбекистане, планирует к 2021 году ввести в строй месторождение меди Ешлик II.

© Sputnik/ Павел Лисицын Узбекский АГМК расширил медный карьер за $75 млн с оборудованием из РФ

В августе 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил предложение АГМК о реализации проекта по освоению месторождения Ешлик II в Пскентском районе Ташкентской области предварительной стоимостью 420 миллионов долларов. Проект предусматривает разработку месторождения подземным способом с производительностью по добыче руды до 2 миллионов тонн ежегодно.

"Реализация проекта началась. В целях ускорения все строительные работы планируется завершить к 2021 году, а в 2022-м — вывести подземный рудник на проектную мощность", — говорится в сообщении. По данным АГМК, геологические запасы Ешлик II составляют свыше 60 миллионов тонн руды, срок его эксплуатации составит более 30 лет.

В настоящий момент разрабатывается ТЭО проекта, параллельно с этим ведутся вскрышные, горно-капитальные и строительно-монтажные работы на месторождении, сообщает комбинат. По данным пресс-службы, АГМК в настоящий момент проводит отбор технических предложений иностранных компаний на проведение на месторождении вскрытия вертикального ствола глубиной 750 метров. Финансирование осуществляется за счет кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в объеме 350 миллионов долларов, узбекских банков и собственных средств АГМК.

В августе 2017 года АГМК приступил к освоению медного месторождения Ешлик I (прежнее название — Дальнее) в Ташкентской области. По данным комбината, разработка этого месторождения стоимостью около 1,7 миллиарда долларов предусматривает добычу открытым способом до 23 миллионов тонн руды в год. Срок реализации — 2017-2028 годы. Для строительства медно-обогатительного комплекса на месторождении привлечены НПО "РИВС" (Санкт-Петербург) и сызранский "Тяжмаш".

Сырьевой базой АГМК сегодня являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку (Ташкентская область), месторождение свинцово-цинково-баритовых руд Уч-Кулач (Джизакская область), а также месторождение полиметаллических руд Хандиза в Кашкадарьинской области на юге страны. Комбинат выпускает рафинированную медь, цинк, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.