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Города мира. Пекин

Бизнесмены из Узбекистана и Китая подписали торговые контракты в Пекине

© Sputnik/ Мария Плотникова
Экономика
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В столице Китая предприниматели обсуждали проекты по совместной переработке корня солодки, производству продукции легкой промышленности, строительных материалов

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Пекине состоялся китайско-узбекский деловой форум, пишет ИА "Жахон".

Заключение сделки
© Pixabay/ antonin77
В Китае открылось торговое представительство Узбекистана
В мероприятии участвовали более 60 человек в лице руководителей ведущих предприятий и компаний Китая.

Делегация Узбекистана во время форума презентовала достижения в социальном развитии страны, экономический потенциал Каракалпакстана, созданные благоприятные условия для иностранных инвесторов, существующие льготы в свободной экономической зоне "Нукус-фарм" и районных малых промышленных зонах.

По словам представителей Китайского совета по содействию международной торговле, бизнесмены КНР все больше проявляют интерес к налаживанию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с партнерами из Каракалпакстана.

Грузовики на границе
© Sputnik/ Владимир Корнев
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Отмечается, что наличие редких минералов в регионе — важный фактор для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках встречи предприниматели стран обсудили проекты по совместной переработке корня солодки, производству продукции легкой промышленности, строительных материалов, а также поставки на узбекский рынок высокотехнологичного оборудования и комплектующих изделий из Китая.

По итогам двусторонних переговоров между хозяйствующими субъектами двух стран заключены экспортные и импортные контракты.

Теги:
Контракт, бизнесмены, КНР, Китай, Узбекистан, Пекин



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