Бизнесмены из Узбекистана и Китая подписали торговые контракты в Пекине

В столице Китая предприниматели обсуждали проекты по совместной переработке корня солодки, производству продукции легкой промышленности, строительных материалов

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Пекине состоялся китайско-узбекский деловой форум, пишет ИА "Жахон".

© Pixabay/ antonin77 В Китае открылось торговое представительство Узбекистана

В мероприятии участвовали более 60 человек в лице руководителей ведущих предприятий и компаний Китая.

Делегация Узбекистана во время форума презентовала достижения в социальном развитии страны, экономический потенциал Каракалпакстана, созданные благоприятные условия для иностранных инвесторов, существующие льготы в свободной экономической зоне "Нукус-фарм" и районных малых промышленных зонах.

По словам представителей Китайского совета по содействию международной торговле, бизнесмены КНР все больше проявляют интерес к налаживанию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с партнерами из Каракалпакстана.

© Sputnik/ Владимир Корнев Узбекистанцы получат спецбланки разрешений для перевозки грузов в Китай

Отмечается, что наличие редких минералов в регионе — важный фактор для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках встречи предприниматели стран обсудили проекты по совместной переработке корня солодки, производству продукции легкой промышленности, строительных материалов, а также поставки на узбекский рынок высокотехнологичного оборудования и комплектующих изделий из Китая.

По итогам двусторонних переговоров между хозяйствующими субъектами двух стран заключены экспортные и импортные контракты.