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Центральный банк Узбекистана выпустит монеты достоинством от 50 до 500 сумов

Sputnik
Экономика
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На прошедшем заседании Сената Олий Мажлиса депутаты уже согласовали образцы монет

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрил предложение Центрального банка республики о выпуске монет достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов, говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.

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Парламентарии также согласовали образцы и дизайн монет.

Кроме того, депутаты приняли постановление о созыве 14 пленарного заседания Сената 29 марта в Ташкенте.

Членам Сената предстоит рассмотреть такие законы страны, как: "О государственных наградах", "Об общественном контроле", "О государственных закупках", "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", "О лесе" и другие.

Также сенаторы рассмотрят ряд законов Республики Узбекистан о ратификации международных правовых актов.

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Теги:
монета, сум, деньги, Сенат Республики Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, Олий Мажлис, Узбекистан



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