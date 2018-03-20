Центральный банк Узбекистана выпустит монеты достоинством от 50 до 500 сумов

На прошедшем заседании Сената Олий Мажлиса депутаты уже согласовали образцы монет

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрил предложение Центрального банка республики о выпуске монет достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов, говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.

Sputnik В Узбекистане появятся новые крупные купюры

Парламентарии также согласовали образцы и дизайн монет.

Кроме того, депутаты приняли постановление о созыве 14 пленарного заседания Сената 29 марта в Ташкенте.

Членам Сената предстоит рассмотреть такие законы страны, как: "О государственных наградах", "Об общественном контроле", "О государственных закупках", "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", "О лесе" и другие.

Также сенаторы рассмотрят ряд законов Республики Узбекистан о ратификации международных правовых актов.