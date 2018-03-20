США и Россия хотят развивать сотрудничество в сфере энергетики

Страны прорабатывают вопрос о проведении возможной встречи на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили активизацию экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики", — уточняется в сообщении.

Также в ходе разговора "условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США". Подчеркивается, что особое внимание уделено "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне".

Кроме того, стороны выразили удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова.