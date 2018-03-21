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На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане

Узбекистан поставит в Китай текстиль на 2 миллиона долларов

Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Договоренности были заключены в рамках прошедшей в Поднебесной международной выставки волокна и пряжи Yarn Expo — 2018

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Компания UzTrade при Министерстве внешней торговли Узбекистана подписала контракт на поставку в Китай текстильной продукции и полуфабрикатов более чем на 2 миллиона долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности были заключены в рамках прошедшей в Поднебесной международной выставки волокна и пряжи Yarn Expo — 2018.

"В рамках мероприятия представители UzTrade провели переговоры с ведущими китайскими компаниями текстильной отрасли — Xiamen Itg Tidak Bonded Logistics, Tianjin Textile Industrial Supply and Sale и China Chengtong International касательно расширения поставок узбекской текстильной продукции на китайский рынок", — отметили в министерстве.

Кроме того, стороны обсудили вопрос по открытию в этом году совместного узбекско-китайского торгового дома в Шанхае.

Города мира. Пекин
© Sputnik/ Мария Плотникова
Бизнесмены из Узбекистана и Китая подписали торговые контракты в Пекине
Напомним, что Узбекистан и Китай до 2020 года намерены довести объемы двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. По итогам 2016 года товарооборот между странами превысил 4,2 миллиарда долларов.

В прошлом году Китай занял первое место в товарообороте республики с 18,4%, опередив Россию всего на 3 десятые (18,1%).

В настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием китайских инвестиций, в том числе более 80 со стопроцентным иностранным капиталом. Кроме того, в республике осуществляют свою деятельность представительства 73 компаний из Поднебесной.

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Теги:
Китай, Узбекистан, Текстильное производство



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