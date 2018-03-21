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Ташкент не принимает: Россия и Узбекистан не договорились о новых авиарейсах

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Экономика
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Несколько перевозчиков из России хотели запустить полеты в Узбекистан, направление считается прибыльным, однако местные власти не разрешили увеличить количество рейсов уже участвующим в перелетах между странами компаниям

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Ташкент отказал Москве в просьбе либерализовать авиасообщение и увеличить число рейсов.

Направление считается прибыльным, и расширить маршрутную сеть хотят сразу несколько перевозчиков из России, тогда как с узбекской стороны в Россию летает только одна компания. Кроме того, Ташкент не разрешает полеты из подмосковного Жуковского, в ответ на что российская сторона заблокировала узбекскому перевозчику полеты в Сочи и Владивосток.

Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Gennady Misko
На Навруз "Узбекские авиалинии" увеличивают число рейсов Ташкент — Самарканд
Российские и узбекские авиавласти не смогли договориться о либерализации воздушного сообщения. Как следует из протокола переговоров делегаций двух стран, опубликованного Росавиацией, Москва обеспокоена "почти двукратным" снижением числа рейсов между странами по сравнению с 2014 годом. Российские перевозчики "заинтересованы в расширении коммерческих прав полетов", и авиавласти РФ предложили давать назначенным авиакомпаниям "право свободного выбора частот", пишет "Коммерсант".

Но Ташкент предложил сначала "определить количество полетов на договорных линиях" (описаны в межправсоглашении с назначенными перевозчиками). Договориться не удалось: РФ хотела увеличить количество еженедельных рейсов из Москвы в Самарканд и Бухару до 14 в каждый, но Узбекистан предложил 10 и 5 соответственно.

На маршрутах из Москвы в Фергану и Наманган узбеки предложили три и четыре рейса в неделю, россияне — по пять в каждый из городов, из Петербурга в Ташкент и Самарканд РФ хотела ввести семь частот, Узбекистан — не более пяти.

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways на взлетной полосе в аэропорту
© Flickr/ ERIC SALARD
На Навруз UzAirways увеличивает число рейсов Ташкент — Ургенч
От Узбекистана в РФ летает только государственная "Узбекистон хаво йуллари", от РФ — несколько перевозчиков ("Аэрофлот" и UTair, а до 2017 года — и обанкротившаяся "ВИМ-Авиа"). "Аэрофлот" летает в Ташкент и Самарканд, направления считаются прибыльными в течение всего года. "Аэрофлот" рассчитывает получить разрешение на Бухару, говорит источник "Коммерсанта" в компании. Президент "UTair — пассажирские авиалинии" Павел Пермяков подтверждает прибыльность рейсов в Узбекистан. Авиакомпания летает из Москвы в Ташкент (шесть раз в неделю), Самарканд (три), Бухару (два), Фергану (один). К лету UTair планирует выполнять три частоты в Бухару, рассматривает по одной частоте в Наманган и Карши.

По данным Госкомитета Узбекистана по развитию туризма, турпоток в страну растет на 30% в год (3 млн человек в 2017 году). За январь-февраль рост составил 65%, по итогам 2018 года поток может достигнуть 4 млн человек.

На переговорах встал уже традиционный вопрос полетов из подмосковного аэропорта Жуковский (РФ считает его региональным, но авиавласти других стран обычно признают московским, что ограничивает число возможных паритетных рейсов). Ташкент счел "преждевременным" давать разрешения на рейсы из Жуковского. Проблемы с ним возникали на переговорах с Казахстаном и Таджикистаном, которые также отказались признать аэропорт региональным). Узбекская сторона заявила, что готова предоставить слоты в аэропортах и подтвердить программу полетов "только на паритетной основе". В ответ российская делегация поставила ультиматум: узбекские перевозчики смогут летать из Сочи и Владивостока при условии разрешения полетов из Жуковского для российской стороны.

Пассажиры поезда Москва-Душанбе
Sputnik / Стас Этвеш
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С начала кризиса 2014 года пассажиропоток между РФ и Узбекистаном "действительно несколько сократился". К тому же после ухода с рынка "ВИМ-Авиа" российским перевозчикам было бы интересно забрать ее частоты, в том числе в Наманган, Фергану, Самарканд, Карши, Андижан. Но авиавласти Узбекистана "пытаются сохранить монополию национального перевозчика и не предоставляют слоты в аэропортах компаниям РФ даже при наличии назначений". Глава Infomost Борис Рыбак согласен, что в бывших республиках СССР "зачастую преобладает мышление, связанное с монопольным видением рынка". Но эксперт уверен, что либерализация — единственный способ поддержать падающий авиарынок СНГ.

Теги:
авиаперелет, авиакомпания, Перевозки, Узбекистан, Россия



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