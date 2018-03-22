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Плодоовощная ярмарка в Ташкенте

В Токио появится постоянно действующий шоу-рум узбекской продукции

Sputnik / Стрингер
Экономика
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Партнерами в проекте станут узбекская UzTrade и японская Meiko Corporations. В дальнейшем планируется организовать первые пробные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции, а также узбекских сухофруктов.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Токио к середине 2018 года будет открыт узбекский торговый дом с постоянно действующим шоу-румом национальной продукции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Договоренности об этом были достигнуты в рамках недавнего официального визита узбекской делегации в Токио на инвестиционный форум "Новые тренды экономических реформ в Узбекистане".

Партнерами в проекте станут узбекская UzTrade и японская Meiko Corporations. Они планируют выставить образцы продукции узбекских производителей в широком ассортименте для дальнейшей реализации в данном регионе.

Узбекские дети
© Flickr / Steve Evans
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После завершения этапа регистрации в адрес торгового дома будут также организованы первые пробные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции, в том числе сухофруктов и черешни, а также маша.

Сегодня Япония — один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем предоставленных республике финансовых средств превысил 4,1 миллиарда долларов. При этом показатели двусторонней торговли продолжают оставаться на скромном уровне — в районе 300 миллионов долларов в год.

В Узбекистане успешно функционирует свыше 10 представительств компаний Японии и еще 10 совместных предприятий, среди которых Isuzu, Itochu, Toyota Tsusho, Marubeni, Mitsubishi, JOGMEC и другие.

Теги:
Япония, Узбекистан, Международная торговля



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