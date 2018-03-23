ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов вошел в десятку российских миллиардеров с наибольшими доходами — 2018, составленную Forbes.
Рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Forbes опубликовал во второй раз. От традиционного рейтинга богатейших бизнесменов он отличается тем, что в данном случае оцениваются только доходы, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.
"Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии", — уточнили в издании.
Приведенная в рейтинге оценка дохода — это сумма стоимости проданных миллиардером или связанными с ним компаниями активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.
Алишер Усманов, попавший в рейтинг впервые, получил от "Металлоинвеста" и "Мегафона" 660 млн долларов дивидендов.