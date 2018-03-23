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Бизнесмен Алишер Усманов

Алишер Усманов вошел в десятку российских миллиардеров с наибольшими доходами

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Экономика
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От традиционного рейтинга богатейших бизнесменов данный отличается тем, что оцениваются только доходы, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов вошел в десятку российских миллиардеров с наибольшими доходами — 2018, составленную Forbes.

Рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Forbes опубликовал во второй раз. От традиционного рейтинга богатейших бизнесменов он отличается тем, что в данном случае оцениваются только доходы, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

"Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии", — уточнили в издании.

Приведенная в рейтинге оценка дохода — это сумма стоимости проданных миллиардером или связанными с ним компаниями активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.

Подпись документов
© Pixabay
Алишер Усманов получил должность заместителя госсоветника президента
Возглавил рейтинг Кирилл Шамалов, заработавший на дивидендах и продаже акций "Сибура" 2,3 млрд долларов. Также в списке оказались Алексей Мордашов (1,56 млрд долларов), Владимир Лисин (1,23 млрд долларов), Сулейман Керимов (980 млн долларов), Михаил Прохоров (870 млн долларов), Дмитрий Рыболовлев (860 млн долларов), Олег Дерипаска (760 млн долларов), Виктор Рашников (760 млн долларов), Вагит Алекперов (750 млн долларов).

Алишер Усманов, попавший в рейтинг впервые, получил от "Металлоинвеста" и "Мегафона" 660 млн долларов дивидендов.

Теги:
Алишер Усманов, Бизнес-информация



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