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Грузовые вагоны

Афганистан увеличит товарооборот на 50% за счет ввода ж/д линии до Герата

© pixabay
Экономика
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Узбекистан рассчитывает, что новая ветка до Герата сыграет очень важную роль в социально-экономическом развитии Афганистана

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Товарооборот с Афганистаном может увеличиться на 50% за счет ввода в эксплуатацию новой железнодорожной линии Мазари-Шариф — Герат, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в пятницу в Ташкенте заявил директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов.

По его словам, Узбекистан рассчитывает, что новая ветка до Герата сыграет очень важную роль в социально-экономическом развитии экономики Афганистана.

"Если мы посмотрим на цифры загрузки этой линии, то в первый год она может составить где-то около 5 миллионов тонн, а в последующем этот показатель может вырасти до 15 миллионов тонн. Важно и геостратегическое значение этого проекта, который позволит обеспечить Афганистану, а также странам Центральной и Южной Азии выход на перспективные рынки наикратчайшим путем практически во всех направлениях", — отметил он.

Арипов также добавил, что новая железная дорога станет по сути продолжением ранее реализованного узбекскими специалистами проекта по строительству линии Хайратон — Мазари-Шариф, которая сыграла важнейшую роль в развитии Афганистана.

"Есть интересные исследования, которые показывают, что после того, как был реализован этот проект, более 1 тысячи афганских граждан были трудоустроены, и вдоль прохождения этого полотна в среднем уровень занятости увеличивался на 10-11% в год. Мы рассчитываем, что новая ветка до Герата также сыграет очень важную роль в социально-экономическом развитии экономики Афганистана", — отметил Элдор Арипов.

Напомним, что соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре прошлого года.

Ранее первый заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель правления АО "Узбекистон темир йуллари" Ачилбай Раматов заявлял, что новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.

Теги:
Афганистан, Железнодорожный транспорт



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