Узбекистан снизил стоимость электричества для Афганистана на 35%

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекистан снизил стоимость электричества, поставляемого Афганистану, на 35%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в пятницу в Ташкенте заявил директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов. По его словам, эта скидка была предоставлена по решению президента Узбекистана.

"У нас очень интенсивно развиваются отношения с Афганистаном в энергетической сфере. В последние 15 лет Узбекистан является очень надежным партнером Афганистана в плане поставок энергии. С 2002 года мы активно сотрудничаем в этом направлении. За этот период мы нарастили поставки электричества в Афганистан в 30 раз", — отметил он.

Новым этапом в развитии энергетического сотрудничества двух стран станет строительство линии электропередачи "Сурхон — Пули-Хумри". Соглашение об этом было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре прошлого года.

Ее общая протяженность превысит 260 километров, 45 из которых будут проложены по узбекской территории. Пропускная мощность ЛЭП составит 1000 Мвт.

"Новая линия позволит увеличить объемы поставляемой в Афганистан электроэнергии. Кроме того, любой энергетический проект имеет мультипликативный эффект. Электричество не только пойдет в дома простых афганских граждан, но также будут созданы новые производственные мощности, рабочие места, это будет вклад в целом в социально-экономическое развитие Афганистана", — отметил Арипов.

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На сегодняшний день Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что из-за роста потребления намерены и в дальнейшем увеличивать закупки узбекской энергии.

Для обеспечения их бесперебойности в 2009 году было завершено сразу два крупных проекта. В частности, запущена новая линия электропередачи протяженностью 43 км, связавшая Сурхандарьинскую область Узбекистана с афганской провинцией Хайратон. Кроме того, в конце 2009 года была завершена прокладка линии, связавшей подстанции "Гузар" и "Сурхан" в Сурхандарьинской области.