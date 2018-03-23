Узбекистан снизил стоимость электричества для Афганистана на 35%

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекистан снизил стоимость электричества, поставляемого Афганистану, на 35%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом в пятницу в Ташкенте заявил директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов. По его словам, эта скидка была предоставлена по решению президента Узбекистана.
"У нас очень интенсивно развиваются отношения с Афганистаном в энергетической сфере. В последние 15 лет Узбекистан является очень надежным партнером Афганистана в плане поставок энергии. С 2002 года мы активно сотрудничаем в этом направлении. За этот период мы нарастили поставки электричества в Афганистан в 30 раз", — отметил он.
Ее общая протяженность превысит 260 километров, 45 из которых будут проложены по узбекской территории. Пропускная мощность ЛЭП составит 1000 Мвт.
"Новая линия позволит увеличить объемы поставляемой в Афганистан электроэнергии. Кроме того, любой энергетический проект имеет мультипликативный эффект. Электричество не только пойдет в дома простых афганских граждан, но также будут созданы новые производственные мощности, рабочие места, это будет вклад в целом в социально-экономическое развитие Афганистана", — отметил Арипов.
Для обеспечения их бесперебойности в 2009 году было завершено сразу два крупных проекта. В частности, запущена новая линия электропередачи протяженностью 43 км, связавшая Сурхандарьинскую область Узбекистана с афганской провинцией Хайратон. Кроме того, в конце 2009 года была завершена прокладка линии, связавшей подстанции "Гузар" и "Сурхан" в Сурхандарьинской области.