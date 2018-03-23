Узбекистан представил достижения кабельной промышленности в Москве

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекские компании по производству кабеля представили свою продукцию в столице России.

Товары из Узбекистана были представлены среди 173 компаний из девяти стран на выставке CABEX-2018.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Узбекско-российское СП начнет поставки проводов концерну Fiat

"Кабельщики России хотели бы наладить сотрудничество с коллегами из Узбекистана. Есть возможность для ведения совместной деятельности в обоюдных интересах. Мы прекрасно знаем, что в стране существует электротехническая корпорация, которая ведает всеми вопросами электротехники, включая кабельную индустрию. Безусловно, для начала необходимо обсудить наши планы, и, возможно, затем мы приедем в Узбекистан", — цитирует ИА "Жахон" слова президента Международной ассоциации "Интеркабель" Изяслава Пешкова.

Свои продукцию от РУ демонстрировали такие компании, как СП АО "Узкабель", СП АО "Андижанкабель", СП ProCab, СП ООО "Юкоричирчик металл инвест".