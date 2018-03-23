Узбекистан представил достижения кабельной промышленности в Москве

"Кабельщики России хотели бы наладить сотрудничество с коллегами из Узбекистана. Есть возможность для ведения совместной деятельности в обоюдных интересах. Мы прекрасно знаем, что в стране существует электротехническая корпорация, которая ведает всеми вопросами электротехники, включая кабельную индустрию. Безусловно, для начала необходимо обсудить наши планы, и, возможно, затем мы приедем в Узбекистан", — цитирует ИА "Жахон" слова президента Международной ассоциации "Интеркабель" Изяслава Пешкова.
Свои продукцию от РУ демонстрировали такие компании, как СП АО "Узкабель", СП АО "Андижанкабель", СП ProCab, СП ООО "Юкоричирчик металл инвест".
Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами, однако при въезде необходимо учитывать все требования и особенности принимающей стороны