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В одном из цехов кабельного завода

Узбекистан представил достижения кабельной промышленности в Москве

© Sputnik/ В. Коротаев
Экономика
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В столице России прошла XVII Международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX-2018

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекские компании по производству кабеля представили свою продукцию в столице России.

Товары из Узбекистана были представлены среди 173 компаний из девяти стран на выставке CABEX-2018.

Производство кабеля
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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"Кабельщики России хотели бы наладить сотрудничество с коллегами из Узбекистана. Есть возможность для ведения совместной деятельности в обоюдных интересах. Мы прекрасно знаем, что в стране существует электротехническая корпорация, которая ведает всеми вопросами электротехники, включая кабельную индустрию. Безусловно, для начала необходимо обсудить наши планы, и, возможно, затем мы приедем в Узбекистан", — цитирует ИА "Жахон" слова президента Международной ассоциации "Интеркабель" Изяслава Пешкова.

Свои продукцию от РУ демонстрировали такие компании, как СП АО "Узкабель", СП АО "Андижанкабель", СП ProCab, СП ООО "Юкоричирчик металл инвест".

Теги:
кабельная промышленность, Узбекистан, Россия



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