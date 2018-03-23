Египет и Узбекистан намерены организовать совместное производство текстиля

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" и египетская компания Shamsy Group хотят организовать совместное производство.
В настоящее время стороны планируют составить "дорожную карту" и план конкретных мероприятий.
Кроме того, РУ намерена пригласить египетские корпорации поучаствовать в выставках-ярмарках текстильной и швейно-трикотажной отрасли, проводимых в Узбекистане.
В течение месяца представители компаний проведут встречи в России и Казахстане, где обсудят дальнейшее расширение сотрудничества.