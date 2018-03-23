Египет и Узбекистан намерены организовать совместное производство текстиля

Страны рассматривают возможность реализации совместных проектов по выпуску готовой текстильной, чулочно-носочной и швейно-трикотажной продукции

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Ассоциация "Узтекстильпром" и египетская компания Shamsy Group хотят организовать совместное производство.

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Как сообщает пресс-служба узбекского предприятия , производство может быть связано с переработкой пряжи или даже изготовлением готовых изделий под брендом Shamsy Group.

В настоящее время стороны планируют составить "дорожную карту" и план конкретных мероприятий.

Кроме того, РУ намерена пригласить египетские корпорации поучаствовать в выставках-ярмарках текстильной и швейно-трикотажной отрасли, проводимых в Узбекистане.

В течение месяца представители компаний проведут встречи в России и Казахстане, где обсудят дальнейшее расширение сотрудничества.