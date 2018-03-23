Сергелийский автобазар перенесут в столичную область

Сначала переезд был запланирован в Юкори-Чирчикский район, но из-за фермерских хозяйств данные планы были приостановлены

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Ташкентские власти планируют перенести известный машинный рынок в столичную область.

Как сообщили корреспонденту Podrobno.uz в пресс-службе хокимията города, сначала переезд был запланирован в Юкори-Чирчикский район, ближе к Янгибазару. Но из-за имеющихся в этом месте фермерских хозяйств, планы приостановлены.

На днях столичными властями будет вынесено определенное решение. АН Podrobno.uz будет информировать о дальнейших изменениях в этом вопросе.Напомним, что на территории Сергелийского района находится промышленная зона Сергели, где располагаются более двух тысяч организаций и компаний, а также 300 промышленных предприятий, среди них крупнейший автомобильный рынок Ташкента.