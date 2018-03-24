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Денежные купюры

Официально: в Узбекистане с 1 апреля можно будет снять наличную валюту с карты

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (74)
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На сегодняшний день узбекистанцы могут снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля можно будет снять наличную иностранную валюту, приобретенную на международные платежные карты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана, подписанным в пятницу.

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© Sputnik/ Владимир Трефилов
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На сегодняшний день узбекистанцы могут снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей. Они также не могут приобрести в узбекских банках наличную валюту, в стране разрешена покупка иностранных денежных средств только с зачислением их на пластиковую карточку.

Здесь важно заметить, что в документе не говорится об открытии прямой продажи наличной валюты населению, а лишь о создании возможности ее снятия с карт через банкоматы. Интересно, что этот процесс также частично ограничат, клиент сможет снимать наличность с "пластика" в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил регулятору до 1 апреля предоставить физическим лицам возможность дистанционного проведения операций купли-продажи иностранной валюты на их счетах. Это позволит в онлайн-режиме конвертировать сумы в любую иностранную валюту при помощи мобильных приложений банков и интернета.

Еще один повод для радости туристам — по всему Узбекистану до 1 ноября появятся автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. Сейчас большая часть так называемых обменников расположена в офисах банков и работает с 9:00 до 18:00.

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Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Ранее банки принимали ее только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (74)
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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