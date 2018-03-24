В банки Узбекистана разрешат входить без паспортов и удостоверений

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля будет внедрен новый порядок, в рамках которого банкам запретят требовать у клиентов документы, подтверждающие их личность, при входе в здание.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.
Теперь банки должны будут обеспечить беспрепятственный доступ клиентам в зону непосредственного обслуживания, а также получение предварительной консультации об оказываемых банковских услугах от администраторов первичного приема клиентов.
Президент республики Шавкат Мирзиёев поручил разобраться и с еще одной важной проблемой, донимавшей узбекистанцев долгие годы. В стране за последние 20 лет так и не появилась прозрачная и понятная система регистрации кредитных заявок и выдачи заёмных средств.
Президент поручил банкам ввести в действие с 1 июля систему прозрачной регистрации и рассмотрения кредитных заявок с указанием пошаговой процедуры принятия решения и порядка оповещения о выдаче или мотивированном отказе в выдаче кредита или микрозайма.
Кроме того, им запрещено взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов и микрозаймов физическими лицами и субъектами малого предпринимательства.