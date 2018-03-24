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Менеджеры банка работают с клиентами

В банки Узбекистана разрешат входить без паспортов и удостоверений

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Экономика
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Президент республики распорядился убрать со входа в кредитные организации турникеты и сотрудника милиции, проверяющего документы и записывающего каждого посетителя в отдельную книжку

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля будет внедрен новый порядок, в рамках которого банкам запретят требовать у клиентов документы, подтверждающие их личность, при входе в здание.

Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

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На сегодняшний день отечественные банки больше похожи на специальные тюремные учреждения, на входе в которые не только установлены турникеты, но и сидит специально выделенный сотрудник милиции, проверяющий документы. При этом счастливый обладатель паспорта и удостоверения не только предъявляет их милиционеру, но и часто записывается в отдельную книжку, оставляя свою роспись.

Теперь банки должны будут обеспечить беспрепятственный доступ клиентам в зону непосредственного обслуживания, а также получение предварительной консультации об оказываемых банковских услугах от администраторов первичного приема клиентов.

Президент республики Шавкат Мирзиёев поручил разобраться и с еще одной важной проблемой, донимавшей узбекистанцев долгие годы. В стране за последние 20 лет так и не появилась прозрачная и понятная система регистрации кредитных заявок и выдачи заёмных средств.

Президент поручил банкам ввести в действие с 1 июля систему прозрачной регистрации и рассмотрения кредитных заявок с указанием пошаговой процедуры принятия решения и порядка оповещения о выдаче или мотивированном отказе в выдаче кредита или микрозайма.

Знак процента
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Документ также запретил кредитным организациям начислять проценты, взимать комиссии, неустойку, штраф и пеню, применять иные меры ответственности по договорам микрозайма, а также кредитным договорам, заключенным ломбардами, в сумме более половины размера заимствования в год.

Кроме того, им запрещено взыскивать платежи за рассмотрение кредитных заявок, обслуживание ссудных счетов, выдачу кредитов, а также неустойки за досрочное погашение кредитов и микрозаймов физическими лицами и субъектами малого предпринимательства.




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