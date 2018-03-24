В Узбекистане создадут Национальный банковский процессинговый центр

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется создать Национальный банковский процессинговый центр, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.
Он займется обеспечением информационного и технологического взаимодействия между банками — участниками расчетов по локальным и международным банковским картам, а также с международными платежными системами.
Среди первоочередных задач — построение и развитие национальной розничной платежной системы, обеспечивающей безопасность и бесперебойность проведения транзакций, создание и развитие доступных платежных услуг.
На него также возложена задача внедрения бесконтактных и мобильных платежей в сфере социально-бытового обслуживания, транспорта, торговли, общественного питания, особенно в регионах.
Президент поручил Национальному агентству проектного управления разработать до 1 июля Концепцию создания процессингового центра.
По оценкам экспертов, с появлением центра у узбекского бизнеса и граждан появится автономная и независимая от внешних платежных систем платформа для расчетов. Это также позволит минимизировать риски влияния внешних факторов на платежную инфраструктуру республики.