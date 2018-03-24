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В Узбекистане создадут Национальный банковский процессинговый центр

© Pixabay
Экономика
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Процессинговый центр будет отвечать, в частности, за развитие и продвижение инновационных продуктов, в том числе бесконтактных и мобильных технологий при осуществлении безналичных платежей

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется создать Национальный банковский процессинговый центр, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Он займется обеспечением информационного и технологического взаимодействия между банками — участниками расчетов по локальным и международным банковским картам, а также с международными платежными системами.

Среди первоочередных задач — построение и развитие национальной розничной платежной системы, обеспечивающей безопасность и бесперебойность проведения транзакций, создание и развитие доступных платежных услуг.

Менеджеры банка работают с клиентами
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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Кроме того, процессинговый центр будет отвечать за развитие и продвижение инновационных продуктов, в том числе бесконтактных и мобильных технологий при осуществлении безналичных платежей.

На него также возложена задача внедрения бесконтактных и мобильных платежей в сфере социально-бытового обслуживания, транспорта, торговли, общественного питания, особенно в регионах.

Президент поручил Национальному агентству проектного управления разработать до 1 июля Концепцию создания процессингового центра.

По оценкам экспертов, с появлением центра у узбекского бизнеса и граждан появится автономная и независимая от внешних платежных систем платформа для расчетов. Это также позволит минимизировать риски влияния внешних факторов на платежную инфраструктуру республики.

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Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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