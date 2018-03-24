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Узбекистан намерен довести экспорт в Афганистан до трех миллиардов долларов

Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Тема:
Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан (18)
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По данным Госкомстата, объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном за прошлый год достиг 617 миллионов долларов и вырос по сравнению с 2016 годом на 18,7%

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекистан может довести долю экспорта в Афганистан до трех миллиардов долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в субботу в Ташкенте заявил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Электрическая подстанция
© Sputnik/ Виталий Тимкив
Узбекистан и Афганистан начнут строительство новой ЛЭП в июне
По его словам, объем импорта из разных стран в соседнюю республику составляет 6,5 миллиарда долларов. В свою очередь Узбекистан в перспективе способен поставлять на афганский рынок почти половину этого объема.

По замечанию экспертов, Афганистан — это более чем 36 миллионный рынок, где Узбекистан мог бы занять собственную нишу. Стороны уже достигли договоренности по доведению товарооборота между двумя странами до 1,5 миллиарда долларов.

По данным Госкомстата, объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном за прошлый год достиг 617 миллионов долларов и вырос по сравнению с 2016 годом на 18,7%. Афганистан входит в число важных внешнеторговых партнеров Узбекистана, его удельный вес во внешнеторговом обороте республики составляет 2,3%. При этом в структуре товарооборота значительно преобладает экспорт узбекских товаров в исламскую республику — 614,9 миллиона долларов.

Сегодня Узбекистан принципиально выступает за установление стабильности в Афганистане исключительно посредством межнационального диалога. Важным моментом сотрудничества двух стран является рассмотрение Узбекистаном соседнего государства не в качестве источника угроз безопасности, а как равноправного партнера, с которым в ближайшей перспективе планируется реализация совместных проектов в сфере экономики, энергетики и транспортной логистики.

Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан
© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
Президент Афганистана в понедельник прибывает с визитом в Узбекистан
В рамках установления нового формата сотрудничества между соседними государствами был подписан ряд важных двусторонних документов. Среди них План по дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества между странами в 2017 году, торгово-экономическая "Дорожная карта", Протокол о намерениях по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах.

По мнению экспертов, прошедший в декабре визит главы Афганистана в Узбекистан стал историческим событием, открывшим новую страницу во взаимоотношениях двух стран. По его итогам было подписано 20 документов о сотрудничестве в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Тема:
Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан (18)
Теги:
Афганистан, Узбекистан, Политика



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