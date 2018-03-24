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Линии электропередач.

Узбекистан увеличит экспорт электричества в Афганистан на 70 процентов

© Sputnik/ Сергей Мальгавко
Экономика
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Узбекистан в текущем году поставит Афганистану два миллиарда кВт/ч электроэнергии

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекистан и Афганистан подписали контракт на экспорт в этом году 2 миллиардов кВт/ч электроэнергии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Электрическая подстанция
© Sputnik/ Виталий Тимкив
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Об этом в субботу в Ташкенте заявил заместитель председателя правления "Узбекэнерго" Шухрат Шералиев.

"С 2002 года Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан по ежегодно заключаемым прямым договорам с учетом потребности афганской стороны. В 2002 году объем поставки составлял всего 62 миллиона Квт/ч. С каждым годом этот объем увеличивался, потом он достиг 200 миллионов кВт/ч. В 2018 году есть контракт на поставку примерно двух миллиардов кВт/ч электроэнергии", — рассказал он.

По его словам, эти объемы далеко не предел, и после строительства новой линии электропередач Сурхон — Пули-Хумри Узбекистан сможет увеличить экспорт электричества в Афганистан на 70%.

Кроме того, заметил Шералиев, у республики появится возможность выхода на новые рынки сбыта, в частности отправлять энергию в Пакистан.

Накануне директор Информационно-аналитического центра международных отношений Элдор Арипов заявил, что Узбекистан с 2002 года в 30 раз нарастил поставки электричества в Афганистан. По его словам, республика также снизила стоимость электричества, поставляемого этой стране, на 35%.

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На сегодняшний день Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что из-за роста потребления намерены и в дальнейшем увеличивать закупки узбекской энергии.

Для обеспечения их бесперебойности в 2009 году было завершено сразу два крупных проекта. В частности, запущена новая линия электропередачи протяженностью 43 км, связавшая Сурхандарьинскую область Узбекистана с афганской провинцией Хайратон. Кроме того, в конце 2009 года была завершена прокладка линии, связавшей подстанции "Гузар" и "Сурхан" в Сурхандарьинской области.

Теги:
Афганистан, Узбекистан



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