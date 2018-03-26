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Оплата покупки через терминал пластиковой банковской картой

Все терминалы в Узбекистане с 1 июля заработают в мультивалютном режиме

© Sputnik/ Рухкян
Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (75)
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Новый механизм позволит иностранцам покупать различные товары в магазинах республики за счет того, что доллары на карте будут автоматически конвертироваться в сумы по курсу регулятора

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля будет запущена полноценная мультивалютная система при проведении безналичных платежей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Центральный банк Узбекистана совместно с Ассоциацией банков и коммерческими банками должны к этому времени завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными аналогами. Это позволит принимать пластиковые карты иностранных граждан во всей сети платежных терминалов республики.

На сегодняшний день многие туристы сталкиваются с тем, что не могут приобрести какой-либо понравившийся им товар, используя пластиковые карты, эмитированные за пределами Узбекистана. На практике новый механизм позволит иностранцам отовариваться в магазинах республики за счет того, что доллары на карте будут автоматически конвертироваться в сумы по курсу регулятора.

Кроме того, уже с 1 апреля в стране можно будет снимать наличную иностранную валюту, приобретенную на международные платежные карты, а также проводить дистанционные операции купли-продажи иностранной валюты при помощи мобильных приложений и интернета.

Еще один повод для радости туристов — по всему Узбекистану до 1 ноября появятся автоматизированные пункты обмена валюты, работающие в круглосуточном режиме, особенно в местах, активно посещаемых путешественниками. Сейчас большая часть так называемых обменников расположена в офисах банков и работает с 9:00 до 18:00.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (75)
Теги:
Узбекистан



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