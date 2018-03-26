В Афинах узбекские бизнесмены заключили соглашения на 28 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Представители малого и среднего бизнеса Узбекистана продемонстрировали свои товары на Международной выставке продуктов питания и напитков FOOD EXPO GREECE — 2018 в Афинах.
По итогам выставки заключены контракты на экспорт узбекской продукции (среди которой изюм, грецкий орех, курага, миндаль, мед, сушеные фрукты и овощи, корень солодки, зерновые и бобовые, кондитерские изделия, винно-водочная продукция), а также соглашения о сотрудничестве на сумму более 28 миллионов долларов.