В Афинах узбекские бизнесмены заключили соглашения на 28 миллионов долларов

Предприниматели из Узбекистана подписали контракты с представителями бизнеса Греции, Нидерландов, ОАЭ, Чехии, Пакистана, Польши, Азербайджана и КНР

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Представители малого и среднего бизнеса Узбекистана продемонстрировали свои товары на Международной выставке продуктов питания и напитков FOOD EXPO GREECE — 2018 в Афинах.

Sputnik / Стрингер В Токио появится постоянно действующий шоу-рум узбекской продукции

Как пишет ИА "Жахон" , вниманию зарубежной аудитории были представлены достижения республики в таких отраслях, как винно-водочная промышленность, производство сушеных фруктов и овощей, кондитерской продукции, изготовление макаронных изделий и биологически-активных добавок.

По итогам выставки заключены контракты на экспорт узбекской продукции (среди которой изюм, грецкий орех, курага, миндаль, мед, сушеные фрукты и овощи, корень солодки, зерновые и бобовые, кондитерские изделия, винно-водочная продукция), а также соглашения о сотрудничестве на сумму более 28 миллионов долларов.