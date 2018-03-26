"Узбекнефтегаз" может начать геологоразведку углеводородов в Афганистане

Узбекская сторона в 90-е годы провела ряд геологических изысканий на перспективных нефтегазовых площадях, охватывающих территорию Афганистана, однако из-за ситуации в этой стране дальнейшие работы были свернуты

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" имеет наработки по ресурсному потенциалу северной части Афганистана, это позволяет принять участие в геологоразведке нефти и газа в этой стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора АО "Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождении" (ОАО "ИгиРНиГМ", входит в состав "Узбекнефтегаза") Гайбуллу Абдуллаева.

Узбекская сторона в 90-е годы провела ряд геологических изысканий на перспективных нефтегазовых площадях, охватывающих территорию Афганистана, однако из-за ситуации в этой стране дальнейшие работы были свернуты.

"Мы имеем определенную информацию по ресурсному потенциалу северного Афганистана. Было бы интересно получить предложение от афганской стороны по участию в геологоразведке", — сообщил Абдуллаев.

© Sputnik/ Boris Babanov Узбекистан намерен возобновить разведку нефти и газа в Афганистане

Директор отраслевого института уточнил, что ранее "Узбекнефтегаз" провел на узбекской части Амударьинского нефтегазоносного бассейна широкомасштабные работы по поиску нефти и газа. Он не назвал параметры полученной информации, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее представитель Министерства внешней торговли Узбекистана сообщал, что Узбекистан изучает возможность возобновления геологоразведки нефти и газа в северной части Афганистана.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил АО "Узбекнефтегаз" активизировать работу по выходу на международные рынки. Ранее, в июне, председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов заявлял, что компания изучит возможность участия в строительстве газопровода "Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия" (ТАПИ).