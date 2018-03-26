Беларусь увеличит поставки картофеля в Узбекистан

Беларусь намеревается произвести 1,2 миллиона тонн картофеля, чтобы поставлять в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Китай

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Беларуси планируется произвести около 1,2 миллиона тонн картофеля, 629 тысяч тонн овощей и 118 тысяч тонн плодов и ягод.

"В Россию постараемся поставить не меньше показателя 2017 года, но будем наращивать поставки в другие страны — Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Китай… Если Россия затребует больше, мы будем готовы поставить эти объемы", — заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на пресс-конференции.

По его словам, Беларусь планирует увеличивать объемы производства в стране плодоовощной продукции, чтобы иметь возможность сохранять объемы поставок в РФ и расширять географию экспорта, пишет РИА Новости.

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Замминистра пояснил, что возможности наращивания экспорта плодоовощной продукции выросли благодаря государственной программе по строительству современных хранилищ, которые позволяют практически круглогодично осуществлять экспорт.

В частности, он рассказал, что в 2017 году Беларусь в целом поставила на экспорт более 380 тысяч тонн картофеля, основной объем поставок пришелся на российский рынок. Гракун обратил внимание, что экспорт картофеля в прошлом году превысил показатели предыдущих лет.