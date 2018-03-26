Экс-министр здравоохранения Латвии построит фармзавод в Узбекистане

На заводе будут выпускать вещества, которые используются в фармацевтической индустрии для производства готовых лекарств

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Руководство Джизакской области Узбекистана заключило меморандум о строительстве фармацевтического завода в свободной экономической зоне Zomin Pharm.

Как пишет Podrobno.uz, строительством займется компания бывшего министра здравоохранения Латвии Гунтиса Белевича SVC Group.

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В сообщении издания отмечается, что в 2017 году предприятие SVC Group также соорудило в Узбекистане электростанцию, функционирующую на газе.

"Речь идет о заводе фармацевтической химии, который производит сырье для предприятий, выпускающих готовые лекарства и в Узбекистане, и в соседних странах, а также на экспорт в ЕС. Мы планируем построить химический фармзавод, у которого будет сертификат GMP (хорошей производственной практики), дающий возможность поставлять на экспорт выпускаемые вещества", — сказал Белевич.

На заводе планируется также выпускать которые широко использующиеся в фармацевтической индустрии для производства готовых лекарственных форм активные вещества, но с истекшим сроком патентной защиты. Если проект будет реализован, завод сможет выпускать и оригинальные продукты.