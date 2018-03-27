В Ташобласти госимущество будут сдавать в аренду только через интернет

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана реализует эксперимент по внедрению в Ташкентской области механизма продажи и предоставления в аренду государственной собственности только через электронные торги, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Эти онлайн-аукционы будут проходить на специальной электронной торговой площадке Е-IJRO AUKSION.

Планируется, что уже с 10 мая здесь начнется продажа государственных объектов недвижимости, подлежащих приватизации, в том числе по нулевой выкупной стоимости, с условием принятия инвестиционных и социальных обязательств. Кроме того, на этой площадке будут реализовывать государственные доли в уставных фондах и капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Спустя чуть менее чем через два месяца, с 1 июля, площадка начнет предоставлять госимущество в аренду.

Оплата услуг организатору электронных торгов будет осуществляться продавцом или арендодателем в размере не более 1% от стоимости реализуемого объекта государственной собственности или годовой арендной платы за предоставляемое государственное имущество.

Правительство поручило Госкомприватизации совместно с Мининфокомом до конца апреля разработать детальный проект Положения о порядке проведения электронных торгов по реализации объектов государственной собственности и предоставления в аренду государственного имущества.

Итоги эксперимента планируется подвести осенью этого года. Ряд профильных ведомств на этой основе должны до 1 октября подготовить предложения по поэтапному внедрению системы реализации государственных активов через электронные торги по всей республике.