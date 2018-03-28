В Узбекистане начат выпуск грузовых автомобилей "КАМАЗ"

Производство тяжелых грузовиков российского производителя налажено на автозаводе в Самаркандской областию Предприятие в Джамбее освоило выпуск 11 моделей. За первый квартал выпущено 100 машин, а в планах завода довести объемы производства до 3 тысяч единиц в год.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане запущено производство грузовых автомобилей известной российской марки "КАМАЗ", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Серийный выпуск грузовых автомобилей налажен на производственных площадях предприятия UzAutoTrailer, расположенного в городе Джамбай Самаркандской области.

Пресс-служба дилерского центра ПАО "Камаз" "КАМАЗ" вернулся в Узбекистан: в Ташкенте открылся дилерский центр

Презентация модельного ряда тяжелых машин "КАМАЗ" узбекского производства прошла во вторник в национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Широкой публике были представлены автосамосвалы различной грузоподъемности, тягачи, спецтехника, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие автомобили известного российского бренда.

Примечательно, что среди выставленных автомобилей была и уникальная модель новейшего грузовика — "КАМАЗ-5490", разработанная совместно с автомобильным концерном Daimler AG (Германия). Эта модель оснащена двигателем Daimler с уровнем экологичности Евро-5, дизайн кабины, разработка ходовой и тормозной системы выполнены совместно со специалистами немецкого автоконцерна.

Пресс-служба "Узавтосаноат" Презентация "КАМАЗ" в Ташкенте

Посетителей экспозиции также встретил легендарный спортивный грузовик команды "КАМАЗ-мастер" — пятнадцатикратный победитель международного ралли-марафона "Дакар" среди мировых производителей грузовых автомобилей.

Как поделились в ходе пресс-конференции представители компании UzAutoTrailer, в настоящее время модельный ряд собираемых на заводе грузовиков "КАМАЗ" состоит из 11 видов грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Двигатели, которыми оснащаются эти автомобили, имеют мощность от 240 до 401 лошадиных сил и отвечают экологическим нормам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

"Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом", — отметил в ходе презентации генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

Первая партия грузовиков "КАМАЗ" в количестве 100 единиц уже выпущена на заводе UzAutoTrailer в первом квартале этого года. Производственная мощность завода — 1,5 тысячи единиц в год с последующим увеличением до трех тысяч единиц. Планируется, что выпущенная в Узбекистане российская техника будет поставляться не только на местный рынок, но и в страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

"Начало производства грузовых автомобилей "КАМАЗ" на мощностях нашего завода является новым этапом в развитии компании, а также еще одним важным шагом в сотрудничестве в высокотехнологических сферах между Узбекистаном и Россией. Уверен, что данные грузовики отлично зарекомендуют себя не только на дорогах Узбекистана, но и на дорогах наших добрых соседей и других стран партнеров", — заявил генеральный директор UzAutoTrailer Алишер Хаджибаев.

По его словам, сейчас совместно с "КАМАЗом" разрабатывается отдельная стратегия по организации современной дилерской и сервисной сети во всех 12 регионах Узбекистана, а также выхода продукции узбекского производства на зарубежные рынки.

Напомним, что договоренности об открытии в Узбекистане сборочного производства грузовых автомобилей "КАМАЗ" были достигнуты в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию в апреле прошлого года.