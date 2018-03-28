В Узбекистане начат выпуск грузовых автомобилей "КАМАЗ"

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане запущено производство грузовых автомобилей известной российской марки "КАМАЗ", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Серийный выпуск грузовых автомобилей налажен на производственных площадях предприятия UzAutoTrailer, расположенного в городе Джамбай Самаркандской области.
Примечательно, что среди выставленных автомобилей была и уникальная модель новейшего грузовика — "КАМАЗ-5490", разработанная совместно с автомобильным концерном Daimler AG (Германия). Эта модель оснащена двигателем Daimler с уровнем экологичности Евро-5, дизайн кабины, разработка ходовой и тормозной системы выполнены совместно со специалистами немецкого автоконцерна.
Посетителей экспозиции также встретил легендарный спортивный грузовик команды "КАМАЗ-мастер" — пятнадцатикратный победитель международного ралли-марафона "Дакар" среди мировых производителей грузовых автомобилей.
Как поделились в ходе пресс-конференции представители компании UzAutoTrailer, в настоящее время модельный ряд собираемых на заводе грузовиков "КАМАЗ" состоит из 11 видов грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Двигатели, которыми оснащаются эти автомобили, имеют мощность от 240 до 401 лошадиных сил и отвечают экологическим нормам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.
"Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом", — отметил в ходе презентации генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.
"Начало производства грузовых автомобилей "КАМАЗ" на мощностях нашего завода является новым этапом в развитии компании, а также еще одним важным шагом в сотрудничестве в высокотехнологических сферах между Узбекистаном и Россией. Уверен, что данные грузовики отлично зарекомендуют себя не только на дорогах Узбекистана, но и на дорогах наших добрых соседей и других стран партнеров", — заявил генеральный директор UzAutoTrailer Алишер Хаджибаев.
По его словам, сейчас совместно с "КАМАЗом" разрабатывается отдельная стратегия по организации современной дилерской и сервисной сети во всех 12 регионах Узбекистана, а также выхода продукции узбекского производства на зарубежные рынки.
Напомним, что договоренности об открытии в Узбекистане сборочного производства грузовых автомобилей "КАМАЗ" были достигнуты в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию в апреле прошлого года.