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Власти Узбекистана намерены отменить налог на прибыль юридических лиц

© Pixabay
Экономика
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Помимо этого, руководство республики снизит ставки НДС с 20 до 12 процентов

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане обнародован проект концепции реформирования налоговой системы республики.

Согласно тексту документа, в стране отменят налог на прибыль юридических лиц за исключением коммерческих банков и страховых организаций.

"Отмена налога на прибыль юридических лиц с установлением порядка, согласно которому обложению налогом на дивиденды по ставке 25 процентов подлежит только выплачиваемая в виде дивидендов прибыль", — говорится в документе.

Помимо этого, руководство республики снизит ставки НДС с 20 до 12 процентов. Налог обязаны будут оплачивать все категории налогоплательщиков. Освободят от уплаты НДС обороты по реализации сельскохозяйственной продукции и отдельных продовольственных товаров, произведенных в РУ, в целях недопущения роста цен на них.

Папка с документами
Sputnik / Владимир Федоренко
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Также будут отменены все обязательные платежи, взимаемые в государственные целевые фонды с выручки юридических лиц.

Кроме того, доходы физических лиц, единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд объединят в единый налог на доходы физических лиц с плоской шкалой налогообложения в размере 25 процентов.

Еще планируется снижение налоговой нагрузки по налогу на имущество юридических лиц за счет поэтапного снижения ставки (в 2019 году до 2,5 процента и до 2021 года до 1 процента) и исключения из объектов налогообложения производственных зданий и сооружений.

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Теги:
налоги, Узбекистан



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