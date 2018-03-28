АБР выделит Таджикистану 90 миллионов долларов на постройку 40 км дороги

Дорога Душанбе — Бохтар, по которой проезжают около 10 тысяч машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Азиатский банк развития выделит грант в размере 90 миллионов долларов в качестве дополнительного финансирования реконструкции 40 километров участка дороги, связывающей столицу Душанбе и город Бохтар (бывший Курган-тюбе) с крупными городами и экономическими центрами Таджикистана.

В результате дорога будет расширена с двух до четырех полос, а также будет положено новое дорожное покрытие, пишет Sputnik Таджикистан.

"Автодорожный транспорт играет важную роль в экономическом развитии Таджикистана, развитии инвестиций, создании рабочих мест и сокращении бедности в стране", — отметил Камел Бухмад, специалист по транспорту в Департаменте АБР по Центральной и Западной Азии.

Дорога Душанбе — Бохтар, по которой проезжают около 10 тысяч машин в день, является частью стратегической связи между севером и югом, одной из наиболее загруженных дорог в стране и частью коридоров 2, 5 и 6 по программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Ранее сообщалось, что Фонд Кувейта предоставит Таджикистану 25,5 миллиона долларов по проекту строительства автодороги Куляб — Калаихумб. Проект предусматривает реконструкцию около 32 километров дороги от города Куляба до района Ш.Шохин и 26 километров от Шкева до Калайхумба с одной проезжей частью шириной 10 метров.

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Ранее представитель АБР в Душанбе Прадип Сривастава сообщил, что Азиатский банк развития выделит на финансирование проектов в Таджикистане в этом году 149 миллионов долларов.

Сривастава отметил, что все предполагаемые средства, скорее всего, будут выделены на грантовой основе, однако это зависит от оценки долговых рисков Таджикистана, которая будет дана Международным валютным фондом и Всемирным банком в ближайшие две недели.

В 2015-2017 годах Таджикистан получал финансирование от АБР в виде 50% кредитов и 50% грантов. С 2008 до 2015 года Таджикистан получал помощь АБР исключительно на безвозмездной основе.