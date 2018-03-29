Узбекистан намерен возобновить выпуск государственных ценных бумаг

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан в этом году намерен возобновить выпуск государственных ценных бумаг, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено Концепцией развития и осуществления денежно-кредитной политики, опубликованной Центробанком.

Ранее Узбекистан с 1996 по 2011 год осуществлял выпуск государственных ценных бумаг, но в 2012 году он был приостановлен.

"На практике постоянно и стабильно функционирующий рынок государственных ценных бумаг является не только источником покрытия дефицита бюджета, но и важным инструментом в развитии финансового рынка страны. В республике имеются все возможности по размещению и обслуживанию государственных ценных бумаг на постепенной основе", — отмечается в документе.

Для активизации операций на открытом рынке Центробанк будет тесно сотрудничать с Министерством финансов по возобновлению выпуска государственных ценных бумаг в 2018 году. Также будет продолжена работа по разработке и введению в действие ряда нормативно-правовых актов по дальнейшему совершенствованию операций регулятора.

Кроме того, концепция предусматривает запуск в этом году единой электронной платформы межбанковского рынка финансовых ресурсов по предоставлению краткосрочной ликвидности.

Осуществление данной меры, по мнению специалистов ЦБ, позволит собрать информацию о свободных средствах коммерческих банков в единую платформу, создать возможность для участников рынка наблюдать за динамикой процентных ставок и тем самым обеспечить формирование процентных ставок на основе рыночных механизмов.

В то же время единая электронная платформа расширит возможности Центрального банка по оперативному оказанию воздействия на краткосрочные процентные ставки через рыночные операции и усилит влияние процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.