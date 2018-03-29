В Узбекистане вырастет подоходный налог: почему граждане будут платить меньше

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется увеличить налог на доходы физических лиц до 25%, а также объединить его с единым социальным платежом и страховыми взносами во внебюджетный Пенсионный фонд, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта информация вызвала много негатива у обычных граждан, не посвященных в таинство налоговых и финансовых механизмов. Корреспондент Sputnik уточнил все детали предстоящей реформы у заместителя министра финансов Вячеслава Пака.

По его словам, в стране существует три платежа — единый социальный платеж, страховые взносы и налог на доходы физических лиц, которые в совокупности дают очень большую налоговую нагрузку.

"Даже если элементарно посчитать, единый социальный платеж для малого бизнеса составляет 15%, страховые взносы — 8%, ставка подоходного налога — от 7,5 до 22,5%, то получается намного больше. Поэтому при разработке Концепции налоговой реформы до 2020 года было предложено объединить эти платежи и установить единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 25%", — отметил собеседник.

Возникает вопрос — почему была выбрана именно эта цифра? По словам замминистра, здесь учитывалось множество факторов, главный среди которых — это общее понимание, как со стороны разработчиков, так и бизнеса, что именно этот размер ставки устроит всех и позволит вывести на свет так называемые серые зарплаты.

"Если бы мы сделали ставку выше, то было бы проблематично выводить бизнес из "серого" сектора. Это наиболее оптимальная цифра, она будет стимулировать предпринимателей выплачивать белую зарплату. Также это позволит улучшить условия ведения бизнеса и создать дополнительные возможности для развития предпринимателей", — отметил Пак.

Сегодня во многих странах СНГ, например, в России введена плоская шкала со ставкой подоходного налога в 13%. Однако, заметил он, не стоит забывать, что в РФ есть еще и страховой аналог единого социального платежа, который составляет 28%.

"При установлении плоской шкалы в России произошел бум, люди начал выводит свои зарплаты "на свет". Но позже выяснилось, что страховой взнос в 28% негативно влияет на вывод бизнеса "из тени". Поэтому в РФ до сих пор есть большой теневой сектор. Исходя из этого, мы все взвесили, изучили международный опыт, какие подобные платежи существуют и как они влияют на разные экономики. В результате было принято это решение", — сказал Вячеслав Пак.

Еще один волнующий население вопрос — что будет со средствами, которые раньше выплачивались в качестве единого социального платежа.

По словам Пака, важно, чтобы бизнес, получив эти высвобождаемые средства, помнил о своей социальной ответственности.

"Будет ли предприниматель использовать эти средства для повышения зарплаты сотрудникам или собственного обогащения, решать ему. Но учитывая конкуренцию, которая есть на рынке в целом и рынке труда в частности, вряд ли работодатель, урезающий зарплату или не поднимающий ее, сохранит квалифицированные кадры", — отметил собеседник.

Напомним, что в Узбекистане сейчас идет обсуждение Концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предлагает коренное реформирование всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.

Кроме того, до 1 июля 2018 года планируется подготовить проект Налогового кодекса в новой редакции.