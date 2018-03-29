Эксперт: Узбекистану необходимы поставки инженерного оборудования из России

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан заинтересован в поставках оборудования из России и развитии контактов в сфере подготовки инженерных кадров. Об этом заявил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев во время проведения международной экспертной площадки "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества".
Как сообщает пресс-служба экспертного клуба "Сибирь-Евразия", мероприятие состоялось 27 марта в Новосибирске, эксперты обсудили расширение контактов между двумя странами.
В ходе форума консул Узбекистана в Новосибирске Абдурахман Мухамедов привел данные о росте товарооборота между Россией и РУ. По его словам, только у регионов Сибири объемы торговли с Узбекистаном в течение 2017 года составили 493 миллиона долларов.
Докторант факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Зафар Халлыев свое выступление посвятил гуманитарным аспектам сотрудничества двух стран.
По его мнению, наблюдается потребность в обучении жителей Узбекистана, планирующих работать в РФ, в стране заметна востребованность российского образования. В то же время для граждан России образование и стажировки в Узбекистане могут стать инструментом для понимания специфики страны, что важно для установления и закрепления деловых контактов.
Также в ходе работы экспертной площадки ее участники отметили важность контактов по линии негосударственных организаций — молодежных, академических и культурных.