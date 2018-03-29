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Встреча в рамках Международной экспертной площадки Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества

Эксперт: Узбекистану необходимы поставки инженерного оборудования из России

Экспертный клуб "Сибирь-Евразия"
Экономика
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Бахтиер Эргашев отметил, что в республике идет структурная перестройка экономики с ориентацией на экспорт

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан заинтересован в поставках оборудования из России и развитии контактов в сфере подготовки инженерных кадров. Об этом заявил директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев во время проведения международной экспертной площадки "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества".

Как сообщает пресс-служба экспертного клуба "Сибирь-Евразия", мероприятие состоялось 27 марта в Новосибирске, эксперты обсудили расширение контактов между двумя странами.

В ходе форума консул Узбекистана в Новосибирске Абдурахман Мухамедов привел данные о росте товарооборота между Россией и РУ. По его словам, только у регионов Сибири объемы торговли с Узбекистаном в течение 2017 года составили 493 миллиона долларов.

Встреча в рамках международной экспертной площадки Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества
Экспертный клуб "Сибирь-Евразия"
Встреча в рамках международной экспертной площадки "Россия и Узбекистан: новые возможности экономического и гуманитарного сотрудничества"

Докторант факультета социальных наук Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека Зафар Халлыев свое выступление посвятил гуманитарным аспектам сотрудничества двух стран.

По его мнению, наблюдается потребность в обучении жителей Узбекистана, планирующих работать в РФ, в стране заметна востребованность российского образования. В то же время для граждан России образование и стажировки в Узбекистане могут стать инструментом для понимания специфики страны, что важно для установления и закрепления деловых контактов.

Также в ходе работы экспертной площадки ее участники отметили важность контактов по линии негосударственных организаций — молодежных, академических и культурных.

Теги:
Узбекистан, Россия



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