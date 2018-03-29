В Ташкенте пройдет саммит по криптовалютам и блокчейну

В саммите примут участие почти 100 организаций из более чем 25 стран

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Всемирный саммит по криптовалютам и блокчейну World Blockchain and Cryptocurrency Summit (WBC Summit) пройдет в Ташкенте 28 апреля, сообщает пресс-офис Международной децентрализованной ассоциации по криптовалюте и блокчейну (IDACB).

В саммите примут участие почти 100 организаций из более чем 25 стран. Запланировано выступление 15 спикеров от Казахстана, Латвии, Голландии, Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии и Нигерии. Россию представляют международный секретарь IDACB Максим Черешнев и советник международного секретаря IDACB Юлия Хренова.

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Участники конференции обсудят актуальные вопросы цифровой экономики, в том числе проблему регулирования и налогообложения, анонимность данных, применение блокчейн-технологий, майнинг, хранение и обмен криптовалюты.

В рамках саммита состоится Uzbekistan ICO Show, на котором будут представлены проекты из Узбекистана.

Международная децентрализованная ассоциация по криптовалюте и блокчейну — некоммерческая организация, цель которой — легализовать технологии блокчейна и криптовалют на международном уровне.