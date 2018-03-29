Узбекистан пока не будет отменять плату за абонентский номер

Государство пока не планирует отменять плату за абонентский номер, так как она не создает особой нагрузки на бизнес

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Узбекистан пока не намерен отменять плату за абонентский номер, которую государству выплачивают все сотовые компании, сообщает корреспондент Sputnik.

Разговоры о возможной отмене этого платежа возникли после публикации проекта Концепции налоговой реформы до 2020 года.

В документе предлагается отменить все обязательные платежи, взимаемые в государственные целевые фонды с выручки юридических лиц, а также обеспечить прямое действие норм Налогового кодекса с исключением отсылочных норм и отменой всех подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения.

Однако, как отметил заместитель министра финансов Вячеслав Пак, государство пока не планирует отменять данный платеж, так как он не создает особой нагрузки на бизнес.

"Это отдельный вид платежа, он не относится к целевым платежам в государственные фонды. Скажем так, это определенный косвенный налог, это форма косвенного налога, и такая практика существует во многих странах мира", — рассказал Пак корреспонденту Sputnik.

Плата за абонентский номер была впервые введена в Узбекистане в 2012 году. Тогда она составляла 400 сумов в месяц за каждый номер. В январе этого года она была доведена до 4 тысяч сумов, то есть за последние шесть лет увеличилась в десять раз.

Как отметили Sputnik представители одного из сотовых операторов, подобная практика создает несколько проблемных вопросов. Во-первых, ежегодная индексация этого платежа автоматически влияет на повышение стоимости услуг мобильной связи.

Еще одна важная проблема — включение платы за номер в стоимость услуг абонентам, которым СИМ-карты нужны не для общения, а для доступа в интернет, например, через USB-модемы. Получается, что операторы навязывают абоненту этот номер и дополнительные платежи.

Кроме того, такой подход не дает развиваться и сегменту M2M. Сейчас, например, сотовые операторы вынуждены включать этот вид сбора в стоимость услуг для компаний, внедряющих GPS-трекинг или бесконтактные платежи. Но фактически номер здесь не нужен и не играет никакой роли, так как симка используется для передачи данных.

На начало 2018 года в Узбекистане число абонентов мобильной связи превысило 22,8 миллиона человек.

В настоящий момент в Узбекистане работают пять операторов. В GSM-стандарте это ИП ООО "Unitel" ("дочка" холдинга Veon), ИП ООО "Coscom" ("дочка" скандинавской TeliaSonera) и ООО "Universal Mobile Systems", принадлежащее Мининфокому.

Также на рынке представлены СП "Rubicon Wireless Communication", работающее в стандарте CDMA, и национальный оператор связи "Узмобайл" (структура АК "Узбектелеком"), оказывающий услуги в формате GSM и CDMA.