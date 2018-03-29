14:19 30 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве

Правительство Германии выделит Узбекистану 12,3 миллиона евро

Посольство Германии
Экономика
Получить короткую ссылку
545 0 0

Напомним, что начиная с 1993 года объем средств, выделенных Узбекистану со стороны правительства Германии в рамках технического и финансового сотрудничества, превысил 341 миллион евро

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве на 12,3 миллиона евро, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ, рассчитанный до конца 2018 года, был подписан накануне в Ташкенте. От имени правительства Германии подпись в соглашении поставил посол ФРГ в Узбекистане Гюнтер Оверфельд, от имени правительства Узбекистана — заместитель председателя Госкоминвестиций Шухрат Вафаев.

Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве
Посольство Германии
Правительства Германии и Узбекистана заключили соглашение о финансовом сотрудничестве

"Соглашение о финансовом сотрудничестве предусматривает реализацию проектов в сфере здравоохранения. В частности, это модернизация многопрофильных медицинских центров и оснащение специальной лаборатории в рамках проекта борьбы с туберкулезом в регионах Узбекистана, а также выделение гранта для необходимых сопутствующих мероприятий по осуществлению и сопровождению проекта", — отметили в Посольстве Германии в Ташкенте.

Напомним, что начиная с 1993 года объем средств, выделенных Узбекистану со стороны правительства Германии в рамках технического и финансового сотрудничества, превысил 341 миллион евро.

Германия является одним из важнейших партнеров Узбекистана в Европейском союзе. В 2016 году объем взаимного товарооборота превысил 520 миллионов долларов. В Узбекистане действует более 100 предприятий с участием инвестиций Германии. Свои представительства в стране имеют свыше 40 немецких компаний.

Теги:
Германия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

  • Азербайджанская актриса Фатима Абаскулиева
    Помоги мне!

    Актриса Фатима Абаскулиева, обвинившая народного артиста России Марка Розовского в изнасиловании, обратилась за помощью к певцу Эмину Агаларову.

  • Сыр
    Стоп-сыр

    Сыр с белорусского Щучинского маслосырзавода попал под запрет в России, в отношении еще трех предприятий введен усиленный лабораторный контроль.

  • Абхазо-российская граница.
    Растительный запрет

    Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения.

  • Выставка оборонных технологий ArmHiTec 2018 в Ереване
    Армения – флоту!

    Как завод в армянском городе Гюмри, где почти вымерла промышленность, работает на крупнейших судостроителей России.

  • Министерство обороны Латвии
    Ракетная угроза

    Минобороны Латвии выражает недовольство планами России устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной страны на Балтике.

  • Вертолет МИ-8Т литовских ВВС
    Снова в строю

    Вертолеты Ми-8Т, которые ранее хотели отремонтировать в России, и из-за которых был уволен командующий ВВС Литвы, вернулись в строй.

  • девушки в национальных костюмах
    Люди, вино, еда

    Количество иностранных туристов в Молдове в этом году будет еще выше, чем в прошлом, считают эксперты – чем страна привлекает гостей?

  • Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово
    Рука помощи

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерово.

  • Борис Шмелев
    Грузия под давлением

    Профессор Борис Шмелев рассказал Sputnik об итогах дискуссий в Женеве, где обсуждались меры по повышению доверия на Южном Кавказе.

  • Футбол
    Скорбим с вами

    С минуты молчания начнутся все футбольные матчи в Казахстане – клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями погибших при пожаре в Кемерово.

  • Архивное фото эск-депутата ЖК Омурбека Бабанова
    Не виноватый я!

    Экс-кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов опроверг обвинения в приготовлении к насильственному захвату власти в Кыргызстане.

  • Молоток судьи в зале суда
    Отвербовался

    К 15 годам колонии строгого режима приговорен в Петербурге таджикистанец, вербовавший людей в ряды "Исламского государства".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
Весь мир с Кемерово: жители многих стран почтили память жертв пожара
Посетителям ресторана в Китае предлагают вылавливать живого омара игрушечным краном из воды
Вместо игрушки: в ресторане в Китае омара можно выловить краном-автоматом
Пожар в торговом центре в Кемерово
Как сгорела "Зимняя вишня": хроника пожара в Кемерово

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054